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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية: نستهدف زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر والهند إلى 12 مليار دولار وتعزيز الشراكة الاستثمارية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
فرناس حفظي

استقبل د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الاثنين ١٦ نوفمبر، السيد بيوش فيدبراكاش جويال، وزير التجارة والصناعة الهندي، وذلك خلال الزيارة التي يقوم بها إلى القاهرة للمشاركة في أعمال الدورة السابعة للجنة التجارية المصرية الهندية المشتركة، ولبحث سبل تعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.

وصرح السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الوزيرين أكّدا في بداية الاجتماع أهمية البناء على اللقاء الذي جمع القيادة السياسية في البلدين خلال قمة البريكس الأخيرة التي استضافتها الهند. وقد أعرب الوزير الضيف عن تقديرهم الشديد لمشاركة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذه القمة في نيودلهي . كما أعرب الوزير عبد العاطي عن اعتزام مواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الهند، خاصة من خلال تكثيف التعاون الاقتصادي والتجاري، والعمل على زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وبما يستهدف رفع حجم التبادل التجاري من نحو ٥ مليار دولار إلى ١٢ مليار دولار، بناءً على توجيهات القيادة السياسية في البلدين، ومؤكداً حرص الحكومة المصرية على توفير كافة أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة للشركات الهندية، ومبرزاً الجهود المبذولة لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسيته وجاذبيته للاستثمارات المحلية والأجنبية.

كما أكد وزير الخارجية أهمية انعقاد اجتماع مجلس الأعمال المصري الهندي المشترك على هامش أعمال الدورة السابعة للجنة التجارية المشتركة، بما يسهم في تنشيط أطر التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واستكشاف مجالات التعاون الممكنة، بما في ذلك بحث إمكانية تخصيص منطقة صناعية هندية داخل نطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأشار الوزير عبد العاطي إلى حرص مصر على تعزيز التكامل الصناعي مع الشركات الهندية من خلال إقامة شراكات استثمارية وصناعية ناجحة، مستعرضاً المزايا التنافسية التي يتمتع بها الاقتصاد المصري، والجهود الرامية إلى ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي لإنتاج وتداول الهيدروجين الأخضر، وبوابة للنفاذ إلى الأسواق الإقليمية والدولية، فضلاً عن الاستفادة من شبكة اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية التي تربط مصر مع العديد من الدول والتكتلات الاقتصادية، بما يتيح فرصاً واعدة لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.

ختاماً، أعرب  الوزير الهندي عن اهتمام بلاده بتعزيز التعاون مع مصر التي تعد نافذة مهمة للتعاون في القارة الأفريقية حيث يتطلعون لشراكة مصرية-هندية نحو أفريقيا. 

كما اتفق الوزيران على عقد اجتماعات دورية بين المسئولين من البلدين لتطوير التعاون في القطاعات ذات الأولوية ومن بينها الأدوية والبتروكيماويات وصناعة السيارات والنقل والمنسوجات وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي وغيرها بحيث يتم تحقيق تقدم كبير في مختلف المجالات على مدار العام القادم.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي بيوش فيدبراكاش جويال وزير التجارة والصناعة الهندي للجنة التجارية المصرية الهندية

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