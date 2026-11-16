زيادة عوائد الامتحانات وتطوير 8 جامعات وتعيين 34 ألف أكاديمي.. تفاصيل خطة "التعليم العالي" لدعم المنظومة الجامعية

وجه الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالى، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لتوجيه بزيادة دخول أعضاء هيئة التدريس مؤكدا أن الوزراة ستدرس زيادة دخول عناصر أخرى داخل المنظومة بتفاصيلها كاملة مثل منظومة الكتاب الجامعى والعوائد وتسجيل رسائل الدراسات العليا وعوائد عضو هيئة التدريس وتصحيح اوراق الامتحانات والتفاصيل كثيرة.

جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الصحفى المشترك لوزيرى التعليم العالى والمالية لعرض التصور المقترح لزيادة دخل أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية والمراكز والمعاهد البحثية، تنفيذًا للتكليفات الرئاسية في هذا الشأن.

تطوير الجامعات المصرية

أكد الدكتور عبد العزيز قنصوة استهداف الدولة تطوير الجامعات المصرية وهناك مشروع رائد يتم تطوير 8 جامعات حكومية بدأ بحوالى 5 جامعات وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بإضافة 3 جامعات وذلك ايمانا بدور التعليم وما يؤثر به من رفعة شأن اى مجتمع أو دولة.

وأوضح الدكتور عبد العزيز قنصوة أن تطوير الجامعات تتضمن تطوير العملية التعليمية كاملة بحيث يكون مسارها يتيح تنافسية كبيرة لمستويات المحلية والاقليمية والعالمية وخلق كيانات رايدة داخل الدولة تحاكى الكيانات العالمية ومجموعة من الحامعات الرائدة وهذا المحرك الاول .

وتابع وزير التعليم العالى، أن العملية تتضمن الاهتمام بالبحوث العلمية تقوم على ربطها بالصناعة والتأثير على المجتمع وتعميق مفهوم اقتصاد المعرفة

جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الصحفى المشترك لوزيرى التعليم العالى والمالية لعرض التصور المقترح لزيادة دخل أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية والمراكز والمعاهد البحثية، تنفيذًا للتكليفات الرئاسية في هذا الشأن.

وعقد الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالى والمهندس حاتم نبيل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، اجتماعًا بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لبحث الإجراءات التنفيذية لخطة تعيين أعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة بالجامعات الحكومية وجامعة الأزهر، التي وافق عليها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإجمالي 33 ألفًا و977 وظيفة ضمن خطة خمسية، والاتفاق على آليات تحديد احتياجات الجامعات من الوظائف والتخصصات المطلوبة خلال العام الأول من الخطة، تمهيدًا للإعلان عنها في ديسمبر 2026.

