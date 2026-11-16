قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تصل إلى 13 ألف جنيه وبنسبة 65%.. وزير المالية يعلن تفاصيل زيادة رواتب أساتذة الجامعات والباحثين
مواعيد مباريات الجولة التاسعة في الدوري المصري.. قمة الأهلي وبيراميدز والزمالك والجونة الأبرز
مفاجآت في جدول كأس مصر.. 3 مباريات مؤجلة ومواجهات نارية تنتظر الأندية
غزة في مواجهة الشتاء.. جهود مصرية مكثفة وتحذيرات من تفاقم الكارثة
زيادة عوائد الامتحانات وتطوير 8 جامعات وتعيين 34 ألف أكاديمي.. تفاصيل خطة "التعليم العالي" لدعم المنظومة الجامعية
وزير التعليم: 2.5 مليون طالب يعانون من مشكلات في الإبصار
النائب محمد أبو العينين: إجراءات الحكومة لترشيد استهلاك الكهرباء وفر 8 مليارات جنيه
خبر سار لمحافظات التأمين الصحي الشامل.. تيسير سداد المتأخرات ومساندة غير القادرين
استدرجاه بحجة توصيلهما فأنهيا حياته.. القصة الكاملة لمقتل سائق تاكسي ببورسعيد وإلقاء جثـ ـمانه في ترعة بالدقهلية
فحص 6.6 مليون طالب.. وزيرا الصحة والتعليم يعلنان نتائج مبادرة «عيون أطفالنا مستقبلنا»
ما هي شروط حصول السيدات على تمويل «مستورة»؟
مفاجآت جديدة عن كواليس ما قبل 25 يناير.. مسؤول ملف الإخوان الأسبق يكشف تفاصيل تحركات الجماعة منذ 2004
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

زيادة عوائد الامتحانات وتطوير 8 جامعات وتعيين 34 ألف أكاديمي.. تفاصيل خطة "التعليم العالي" لدعم المنظومة الجامعية

وزير التعليم العالى
وزير التعليم العالى

وجه الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالى، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي  لتوجيه بزيادة دخول أعضاء هيئة التدريس مؤكدا أن الوزراة ستدرس زيادة دخول عناصر أخرى داخل المنظومة بتفاصيلها كاملة مثل منظومة الكتاب الجامعى والعوائد وتسجيل رسائل الدراسات العليا وعوائد  عضو هيئة التدريس وتصحيح اوراق الامتحانات والتفاصيل كثيرة.

جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الصحفى المشترك لوزيرى التعليم العالى والمالية لعرض التصور المقترح لزيادة دخل أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية والمراكز والمعاهد البحثية، تنفيذًا للتكليفات الرئاسية في هذا الشأن.

تطوير الجامعات المصرية

أكد الدكتور عبد العزيز قنصوة استهداف الدولة تطوير الجامعات المصرية وهناك مشروع رائد يتم تطوير 8 جامعات حكومية بدأ بحوالى 5 جامعات وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى  بإضافة 3 جامعات وذلك ايمانا بدور التعليم وما يؤثر به من رفعة شأن اى مجتمع أو دولة.

وأوضح الدكتور عبد العزيز قنصوة أن تطوير الجامعات تتضمن  تطوير العملية التعليمية كاملة بحيث يكون مسارها يتيح تنافسية كبيرة لمستويات المحلية والاقليمية والعالمية وخلق كيانات رايدة داخل الدولة تحاكى الكيانات العالمية ومجموعة من الحامعات الرائدة وهذا المحرك الاول .

وتابع وزير التعليم العالى، أن العملية تتضمن الاهتمام بالبحوث العلمية  تقوم على ربطها بالصناعة والتأثير على المجتمع وتعميق مفهوم اقتصاد المعرفة

جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الصحفى المشترك لوزيرى التعليم العالى والمالية لعرض التصور المقترح لزيادة دخل أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية والمراكز والمعاهد البحثية، تنفيذًا للتكليفات الرئاسية في هذا الشأن.

وعقد الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالى والمهندس حاتم نبيل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، اجتماعًا بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لبحث الإجراءات التنفيذية لخطة تعيين أعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة بالجامعات الحكومية وجامعة الأزهر، التي وافق عليها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإجمالي 33 ألفًا و977 وظيفة ضمن خطة خمسية، والاتفاق على آليات تحديد احتياجات الجامعات من الوظائف والتخصصات المطلوبة خلال العام الأول من الخطة، تمهيدًا للإعلان عنها في ديسمبر 2026.
 

عبد العزيز قنصوة التعليم العالى السيسى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الجرام بـ 5000 جنيه.. انخفاض سعر الذهب اليوم

الجنيه الذهب

نزل 3000 جنيه.. الحق اشتري الجنيه الذهب

راندا المنشاوي

هنحاول نعوض أي خطأ.. وزيرة الإسكان تعتذر على الهواء

محمد صلاح

الأموال قادمة.. رسالة محمد صلاح للاعبي منتخب الناشئين قبل كأس العالم

أسعار الدواجن

نزلت 5 جنيهات دفعة واحدة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

البنزين

بعد القرارات الجديدة.. أسعار البنزين والسولار اليوم

الزمالك وبيراميدز

إعلامي يهاجم ازدواجية مواقف الزمالك وبيراميدز: الأهلي بياخد الدوري بالتحكيم

مؤذن

وفاة مؤذن مسجد عقب انتهائه من ترديد الشهادتين أثناء أذان صلاة العصر

ترشيحاتنا

التضامن الاجتماعى

بين الخيوط وماكينات الحياكة.. كيف تحولت مستفيدة سابقة بـ"تكافل وكرامة" إلى التمكين الاقتصادي؟

الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة

وزيرة التنمية المحلية تطالب بحشد الاستثمارات لتسريع التحول الصناعي الأخضر

وزير الإنتاج الحربي

وزير الإنتاج الحربي يتفقد الورديات الليلية بمصانع 81 و 18و100 الحربي

بالصور

فستان قصير مرصع بالترتر الملون..هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالة جريئة

هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالة جريئة.
هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالة جريئة.
هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالة جريئة.

لا تقدميها لطفلك قبل سن 4 سنوات.. أطعمة شائعة تهدد بإنهاء حياته

أطعمة تسبب الاختناق
أطعمة تسبب الاختناق
أطعمة تسبب الاختناق

بسنت شوقي تحتفل بعيد ميلاد محمد فراج برسالة مؤثرة

بسنت شوقي تحتفل بعيد ميلاد محمد فراج
بسنت شوقي تحتفل بعيد ميلاد محمد فراج
بسنت شوقي تحتفل بعيد ميلاد محمد فراج

وزير الدفاع يلتقي نظيره السنغافوري لبحث التعاون العسكري المشترك.. فيديو وصور

وزير الدفاع يلتقي نظيره السنغافوري لبحث التعاون العسكري المشترك
وزير الدفاع يلتقي نظيره السنغافوري لبحث التعاون العسكري المشترك
وزير الدفاع يلتقي نظيره السنغافوري لبحث التعاون العسكري المشترك

فيديو

أحمد السقا يفاجئ المنتج هشام سليمان

اعتذارك غير مقبول.. أحمد السقا يفاجئ المنتج هشام سليمان برد غير متوقع

وزير الدفاع يلتقي نظيره السنغافوري لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يلتقي نظيره السنغافوري لبحث التعاون العسكري المشترك.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. مجدي بدران

د. مجدى بدران يكتب: أنيميا الأطفال خطر صامت يهدد المخ والمناعة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مشروع محمد الخشت.. ثورة في قلب الإعصار

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: رأس المال العالمي أصبح أكثر انتقائية.. كيف تعزز مصر مكانتها على خريطة الاستثمار العالمي؟

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الاحتواء

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: اختار اللي يستاهل.. ولا تقف عندما يخذلك القريب

المزيد