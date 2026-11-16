الإحصاء: تراجع المواليد في مصر إلى 1.95 مليون طفل خلال 2025

كشفت النشرة السنوية لإحصاءات المواليد والوفيات لعام 2025 عن تراجع عدد المواليد في مصر إلى مليون و952 ألفًا و128 مولودًا، مقابل مليون و968 ألفًا و396 مولودًا خلال عام 2024، بانخفاض قدره 16 ألفًا و268 مولودًا بنسبة 0.8%، فيما انخفض معدل المواليد الأحياء إلى 18.1 مولود لكل ألف من السكان، مقابل 18.5 مولود لكل ألف خلال العام السابق، بتراجع قدره 0.4 لكل ألف من السكان.

وأوضحت النشرة، التي أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين، أن نسبة النوع عند الميلاد استقرت عند 106 ذكور لكل 100 أنثى خلال عام 2025، وهي النسبة نفسها المسجلة عام 2024.

وبلغ عدد المواليد الذكور مليونًا و3 آلاف و650 مولودًا خلال عام 2025، مقابل مليون و11 ألفًا و248 مولودًا عام 2024، بانخفاض نسبته 0.8%، فيما تراجع عدد المواليد الإناث إلى 948 ألفًا و478 مولودة، مقابل 957 ألفًا و148 مولودة خلال العام السابق، بنسبة انخفاض بلغت 0.9%.

وعلى مستوى التوزيع الجغرافي، أظهرت البيانات أن عدد المواليد في الحضر بلغ 759 ألفًا و715 مولودًا خلال عام 2025، بما يمثل 38.9% من إجمالي المواليد، مقابل مليون و192 ألفًا و413 مولودًا في الريف، بنسبة 61.1% من الإجمالي.

وسجل معدل المواليد في الحضر 16.5 مولود لكل ألف من السكان، مقابل 19.3 مولود لكل ألف في الريف.

وعلى صعيد معدلات المواليد، سجلت محافظات أسيوط وسوهاج وقنا والمنيا وبني سويف أعلى المعدلات خلال عام 2025، بينما جاءت محافظات بورسعيد والدقهلية ودمياط والغربية والسويس ضمن المحافظات الأقل تسجيلًا لمعدلات المواليد، مع استبعاد محافظات الحدود من المقارنة.

وفيما يتعلق بمواليد غير المصريين داخل مصر، ارتفع عددهم إلى 31 ألفًا و158 مولودًا خلال عام 2025، بزيادة قدرها 22% مقارنة بعام 2024.

وبلغ عدد مواليد مواطني الدول العربية داخل مصر 22 ألفًا و743 مولودًا، بما يمثل 73% من إجمالي مواليد غير المصريين، واستحوذت السودان على المرتبة الأولى بين هذه الدول من حيث عدد المواليد، بإجمالي 13 ألفًا و992 مولودًا، بنسبة 61.5% من مواليد الدول العربية داخل مصر، و44.9% من إجمالي مواليد غير المصريين.

وأشارت النشرة إلى تراجع معدل الإنجاب الكلي إلى 2.36 طفل لكل سيدة في سن الإنجاب خلال عام 2025، مقابل 2.41 طفل لكل سيدة خلال عام 2024.

وفيما يتعلق بالوفيات، سجل عددها 609 آلاف و912 حالة خلال عام 2025، مقابل 611 ألفًا و421 حالة عام 2024، بانخفاض نسبته 0.25%، فيما استقر معدل الوفيات عند 5.7 حالة لكل ألف من السكان، دون تغيير عن مستواه المسجل خلال العام السابق.

وأظهرت البيانات ارتفاع عدد وفيات الذكور إلى 340 ألفًا و296 حالة خلال عام 2025، مقابل 337 ألفًا و937 حالة عام 2024، بزيادة نسبتها 0.7%، في حين انخفض عدد وفيات الإناث إلى 269 ألفًا و616 حالة، مقابل 273 ألفًا و484 حالة خلال فترة المقارنة، بتراجع نسبته 1.4%.

وبلغت نسبة وفيات الذكور 55.8% من إجمالي الوفيات خلال عام 2025، مقابل 55.3% عام 2024، بينما تراجعت نسبة وفيات الإناث إلى 44.2%، مقابل 44.7% خلال العام السابق.

وبحسب التوزيع الجغرافي، بلغ عدد الوفيات في الحضر 306 آلاف و338 حالة خلال عام 2025، تمثل 50.2% من إجمالي الوفيات، مقابل 303 آلاف و574 حالة في الريف، بنسبة 49.8%.

وجاءت محافظة القاهرة في المرتبة الأولى من حيث عدد الوفيات، مستحوذة على 13% من إجمالي الحالات المسجلة على مستوى الجمهورية خلال عام 2025، بينما سجلت محافظة السويس أقل نسبة للوفيات، بلغت 0.75% من الإجمالي.

وعلى مستوى معدلات الوفيات، سجلت محافظات الإسكندرية والقاهرة وبورسعيد والجيزة ودمياط أعلى المعدلات خلال عام 2025، في حين جاءت محافظات بني سويف والمنيا والفيوم وسوهاج وأسيوط ضمن المحافظات الأقل، مع استبعاد محافظات الحدود من المقارنة.

وفي مؤشر يتعلق بصحة الأطفال، تراجع عدد وفيات الرضع، الذين تقل أعمارهم عن عام، إلى 39 ألفًا و727 حالة خلال عام 2025، مقابل 42 ألفًا و605 حالات عام 2024، بانخفاض نسبته 6.8%.

كما انخفض معدل وفيات الرضع إلى 20.4 حالة لكل ألف مولود حي خلال عام 2025، مقابل 21.6 حالة لكل ألف مولود حي في العام السابق، بتراجع قدره 1.2 حالة لكل ألف مولود حي.

وامتد الانخفاض إلى وفيات الأطفال دون سن الخامسة، إذ تراجع عددها إلى 47 ألفًا و250 حالة خلال عام 2025، مقابل 51 ألفًا و103 حالات عام 2024، بانخفاض نسبته 7.5%.

وتراجع معدل وفيات الأطفال دون الخامسة إلى 24.2 حالة لكل ألف مولود حي خلال عام 2025، مقابل 26 حالة لكل ألف مولود حي عام 2024، بانخفاض قدره 1.8 حالة لكل ألف مولود حي.

وفي ضوء تطورات المواليد والوفيات، انخفض حجم الزيادة الطبيعية للسكان، الذي يمثل الفرق بين أعداد المواليد والوفيات، إلى مليون و342 ألف نسمة خلال عام 2025، مقابل مليون و357 ألف نسمة عام 2024، بنسبة تراجع بلغت 1.1%.

كما انخفض معدل الزيادة الطبيعية للسكان، الذي يمثل الفرق بين معدلي المواليد والوفيات، إلى 12.4 لكل ألف من السكان خلال عام 2025، مقابل 12.8 لكل ألف خلال عام 2024، بتراجع قدره 0.4 لكل ألف من السكان.