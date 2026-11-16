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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

ما هي شروط حصول السيدات على تمويل «مستورة»؟

برنامج «مستورة»
برنامج «مستورة»

يتيح بنك ناصر الاجتماعي للسيدات فرصة الحصول على تمويل يصل إلى 50 ألف جنيه دون فوائد، من خلال برنامج «مستورة»، الذي يدعم القادرات على العمل ويساعدهن في إقامة مشروعات متناهية الصغر، بما يوفر لهن مصادر دخل ويسهم في تحسين مستوى معيشة أسرهن.

وكشفت بيانات البنك، الصادرة في يوليو 2026، عن تجاوز إجمالي تمويلات البرنامج 943 مليون جنيه منذ إطلاقه، استفادت منها نحو 35 ألف سيدة بمختلف المحافظات.

قيمة التمويل ومدة السداد

وفقًا لبنك ناصر الاجتماعي، تتراوح قيمة التمويل بين 4 آلاف و50 ألف جنيه، دون عائد، مع تحصيل مصروفات إدارية بسيطة، على أن تتراوح مدة السداد بين سنة وسنتين بحد أقصى.

وتتنوع المشروعات المستفيدة بين الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية والإنتاج الحيواني والمشروعات المنزلية، وامتد البرنامج إلى المناطق النائية، ومنها حلايب وشلاتين وأبو رماد ومحافظات الصعيد.

شروط الحصول على التمويل

يشترط البنك أن تكون المتقدمة مصرية الجنسية، وألا يقل عمرها عن 21 عامًا ولا يتجاوز 65 عامًا عند المنح، وأن تتمتع بسمعة حسنة وفقًا للاستعلام الميداني.

كما يشترط تقديم بطاقة رقم قومي سارية ومطابقة لمحل الإقامة، أو مستند يثبت إقامتها بالعنوان المذكور.

الأوراق المطلوبة وخطوات التقديم

تبدأ إجراءات الحصول على التمويل بالتوجه إلى فرع بنك ناصر الاجتماعي لتقديم طلب القرض، مرفقًا بالمستندات الآتية:

* صورة بطاقة الرقم القومي السارية للمقترضة والضامن.
* الرقم التأميني للمقترضة والضامن.
* إيصال مرافق حديث لمحل الإقامة والمشروع.
* عقد إيجار أو تمليك لمحل الإقامة والمشروع.

بنك ناصر الاجتماعي تمويل مستورة مشروعات متناهية الصغر مصادر دخل

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