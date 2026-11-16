لا تقدميها لطفلك قبل سن 4 سنوات.. أطعمة شائعة تهدد بإنهاء حياته

بعض الأطعمة والأشياء الموجودة داخل كل منزل قد تتحول إلى خطر حقيقي على حياة الأطفال الصغار، خاصة في السنوات الأولى من العمر، إذ يمكن أن تتسبب بعض القطع الصغيرة أو الأطعمة ذات القوام الصلب أو المطاطي في انسداد مجرى التنفس وحدوث الاختناق خلال ثوانٍ.

ولا يقتصر خطر الاختناق على الألعاب والأجسام الصغيرة فقط، بل توجد أطعمة تقدمها بعض الأمهات للأطفال باعتبارها وجبات خفيفة أو صحية، لكنها قد تكون صعبة المضغ والبلع، خاصة لدى الأطفال الذين لم يكتمل لديهم تطور مهارات المضغ والبلع.

أطعمة قد تسبب الاختناق للأطفال

هناك مجموعة من الأطعمة التي تحتاج إلى الحذر عند تقديمها للأطفال الصغار، ومن أبرزها:

1- الفشار

يُعد الفشار من الأطعمة التي تشكل خطرًا على الأطفال الصغار، بسبب حبات الذرة الصلبة غير المفتوحة وأجزاء القشرة التي قد تعلق في مجرى التنفس، لذلك يُنصح بتجنب تقديمه للأطفال دون 4 سنوات، مع مراعاة تطور مهارات المضغ والبلع لدى الطفل.

2- خيوط قشر البرتقال والحمضيات

قد تكون الأجزاء البيضاء والخيوط الليفية الموجودة في قشر البرتقال أو الملتصقة بالثمرة صعبة المضغ على الطفل الصغير، خاصة إذا تناولها في قطع كبيرة. لذلك يجب إزالة القشور تمامًا وتقطيع الثمرة إلى قطع مناسبة لعمر الطفل، مع تقديمها تحت إشراف شخص بالغ.

3- العنب الكامل

يُعد العنب من الأطعمة الخطرة عند تقديمه كاملًا للأطفال الصغار، بسبب شكله المستدير وحجمه الذي قد يؤدي إلى انسداد مجرى التنفس. ويجب تقطيعه طوليًا إلى أرباع صغيرة مناسبة لعمر الطفل، وليس إلى أنصاف مستديرة.

4- المكسرات الكاملة

مثل الفول السوداني واللوز والبندق، إذ قد يصعب على الأطفال الصغار مضغها جيدًا، ويمكن أن تدخل إلى مجرى التنفس، لذلك يجب تجنب تقديمها كاملة للأطفال دون 5 سنوات.

5- الجزر والتفاح النيئ

قد تشكل القطع الصلبة من الجزر أو التفاح خطرًا على الأطفال الذين لم تتطور لديهم مهارات المضغ بشكل كافٍ، ولذلك يُفضل طهي الجزر حتى يصبح طريًا، وتقديم التفاح في صورة مبشورة أو مطهية أو مقطعة بطريقة آمنة.

6- النقانق والهوت دوج

قد تؤدي القطع الدائرية من النقانق إلى انسداد مجرى التنفس بسبب حجمها وشكلها، لذلك يجب تقطيعها طوليًا إلى شرائح رفيعة ثم إلى أجزاء صغيرة مناسبة لعمر الطفل، مع عدم تقديمها على هيئة دوائر.

7- الحلوى الصلبة واللبان

تشكل الحلوى الصلبة والكراميل واللبان خطرًا على الأطفال الصغار، لأنها قد تعلق في الحلق أو تسد مجرى التنفس، خاصة مع الحركة أو الضحك أثناء تناولها.

أشياء داخل المنزل قد تسبب اختناق الأطفال

لا تقتصر مخاطر الاختناق على الطعام، فهناك أشياء يومية يجب إبعادها عن متناول الأطفال، ومنها:

العملات المعدنية والبطاريات الصغيرة، خاصة بطاريات الأزرار التي قد تسبب حروقًا داخل المريء إذا ابتلعها الطفل.

قطع الألعاب الصغيرة والمكعبات غير المناسبة للعمر.

الخرز والخرزات المغناطيسية.

أغطية الأقلام والأجزاء الصغيرة القابلة للفصل من الألعاب.

البالونات المطاطية وقطع البالونات الممزقة.

الأكياس البلاستيكية التي قد تغطي الأنف والفم.

قطع الإسفنج والأجزاء الصغيرة من الألعاب المحشوة.

علامات الاختناق التي يجب ألا تتجاهلها الأم

قد تظهر علامات الاختناق بصورة مفاجئة، ومن أبرزها:

السعال المفاجئ أو العجز عن السعال بفاعلية.

صعوبة التنفس أو صدور أصوات غير طبيعية أثناء التنفس.

عدم القدرة على البكاء أو إصدار صوت.

تغير لون الشفاه أو الوجه إلى الأزرق.

وضع اليدين على الرقبة أو ظهور علامات الذعر.

فقدان الوعي في الحالات الشديدة.

ومن المهم معرفة أن الطفل الذي يعاني من انسداد شديد في مجرى التنفس قد لا يستطيع السعال أو البكاء أو التنفس بصورة طبيعية.

كيف تحمين طفلك من الاختناق؟

ينبغي تقديم الطعام للطفل وهو جالس في وضع مستقيم، وعدم السماح له بتناول الطعام أثناء الجري أو اللعب أو الاستلقاء، مع تقطيع الأطعمة إلى أحجام وأشكال مناسبة لعمره وقدرته على المضغ.

كما يجب مراقبة الطفل أثناء تناول الطعام، وإبعاد الأجسام الصغيرة والبطاريات والعملات المعدنية عن متناوله، واختيار الألعاب المناسبة للفئة العمرية المحددة على العبوة.

وفي حالة الاختناق، يجب طلب الإسعاف فورًا، والتعامل مع الحالة وفق الإسعافات الأولية المناسبة لعمر الطفل، مع عدم إدخال الأصابع في فمه بصورة عشوائية لمحاولة إخراج الجسم الغريب، لأن ذلك قد يدفعه إلى الداخل.

المصدر health line