إعلامي يهاجم ازدواجية مواقف الزمالك وبيراميدز: الأهلي بياخد الدوري بالتحكيم

علق الإعلامي محمد فارس على مواقف ناديي الزمالك وبيراميدز من الاستعانة بحكام أجانب لإدارة مباريات الدوري المصري، مستعرضًا عددًا من المواقف السابقة للفريقين بشأن التحكيم، ومشيرًا إلى ما اعتبره اختلافًا في مواقفهما من طلب الحكام الأجانب، خاصة في المباريات التي يكون الأهلي طرفًا فيها.

وكتب محمد فارس، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن الزمالك رفض خوض مباراة أمام الأهلي بحكام أجانب، ووافق على إسناد اللقاء للحكم بسيوني، كما أشار إلى تصريحات المعتصم سالم، ممثل نادي بيراميدز، بشأن عدم رغبة النادي في الاستعانة بحكام أجانب.

وأضاف فارس أن بيراميدز لم يطلب حكامًا أجانب لإدارة مبارياته أمام الأهلي على مدار الموسمين الماضيين، مستشهدًا كذلك بموقف الزمالك الذي أعلن فيه أن «من غير المقبول التشكيك في نزاهة التحكيم المصري».

وتطرق الإعلامي إلى موقف بيراميدز خلال أزمة انسحاب الأهلي من مباراة الزمالك في موسم 2025، موضحًا أن النادي السماوي طلب وقتها الاستعانة بحكام أجانب لإدارة مباراته أمام الأهلي، قبل أن يسحب طلبه بعدما علم بعودة الفريق الأحمر لاستكمال منافسات الدوري.

واختتم محمد فارس منشوره بالتعليق بسخرية على الاتهامات التي تتردد بشأن استفادة الأهلي من التحكيم، قائلًا: «بس بعد كل ده، حبايبنا اللي ربنا يكملهم بعقلهم بيقولوا إن الأهلي بياخد الدوري بالتحكيم».