عودة المصابين وتفاصيل شركة الكرة ومستحقات اللاعبين.. آخر أخبار الزمالك

يسعى مجلس ادارة نادي الزمالك لحسم عدد من الملفات داخل الفريق استعدادا لاستكمال بطولة الدوري المصري وبطولة دوري ابطال افريقيا

1- انفراجة في ملف الإصابات بالزمالك قبل مواجهة الجونة

تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة معتمد جمال، دفعة معنوية قبل مواجهة الجونة المقبلة، بعدما شهد ملف الإصابات داخل الفريق تطورات إيجابية خلال الفترة الأخيرة.

واستعاد الزمالك جهود الفلسطيني عدي الدباغ بعد تعافيه من الإصابة، فيما اقترب حسام أشرف من إنهاء برنامجه التأهيلي والعودة إلى التدريبات الجماعية.

كما أصبح الثنائي محمد عواد ومحمد صبحي جاهزين للعودة إلى حسابات الجهاز الفني، في الوقت الذي يواصل فيه محمد السيد خطوات التعافي، وسط تحسن حالته واستجابته للبرنامج التأهيلي.

2- الزمالك يجهز ثلاثي الفريق قبل مواجهة الجونة

خاض ثلاثي الزمالك محمود بنتايج وأحمد عبد الرحيم إيشو ومحمد إبراهيم تدريبات تأهيلية على هامش مران الفريق، الذي أقيم اليوم الأحد على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي.

وجاء البرنامج التأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة، في إطار خطة تجهيز اللاعبين واستعادة جاهزيتهم البدنية والفنية تمهيدًا للعودة إلى التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

ويواصل الزمالك استعداداته لمواجهة الجونة، المقرر إقامتها يوم 23 نوفمبر الجاري على استاد خالد بشارة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الممتاز.

3- شركة الكرة تتصدر اجتماعات مجلس إدارة الزمالك

يستعد مجلس إدارة نادي الزمالك لمناقشة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بمستقبل النادي، خلال اجتماعه المرتقب هذا الأسبوع، في إطار التحركات الإدارية الرامية إلى معالجة الأزمات الحالية.

ويأتي ملف تأسيس شركة الكرة على رأس الموضوعات المطروحة، خاصة بعد الجلسة التشاورية التي عقدها المجلس مؤخرًا مع عدد من رموز ونجوم النادي، لمناقشة التصورات والمقترحات الخاصة بتأسيس الشركة وآليات عملها.

كما يدرس المجلس إمكانية تعديل موعد الجمعية العمومية المقبلة، المحدد لها يوم 8 ديسمبر 2026، لإقامتها في أحد أيام العطلات، بما يتيح الفرصة أمام أكبر عدد من الأعضاء للمشاركة.

4- الزمالك يناقش مستحقات اللاعبين وألعاب الصالات في اجتماع مجلس الإدارة

يعقد مجلس إدارة نادي الزمالك اجتماعًا لمناقشة عدد من الملفات المالية والإدارية المهمة، في مقدمتها أزمة المستحقات المالية المتأخرة للاعبي الفرق الرياضية داخل النادي.

ويتضمن جدول الأعمال بحث مستحقات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم عن الموسم الحالي، إلى جانب الالتزامات المالية الخاصة بفرق ألعاب الصالات، والعمل على إيجاد حلول للملفات العالقة.

كما يناقش المجلس عددًا من الموضوعات الإدارية المتعلقة بالنادي، في إطار مساعي الإدارة للتعامل مع الأزمات الحالية وتحسين الأوضاع المالية والرياضية داخل القلعة البيضاء.