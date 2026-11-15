قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كيف تتابع وزارة العمل تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص؟.. حسن رداد يوضح
وزيرة الإسكان: البرج الأيقوني مطروح للبيع لكننا لا نرغب في بيعه حاليا
إيران تضع واشنطن أمام 3 سيناريوهات.. لا اتفاق دون تنفيذ مطالب طهران واامواجهة العسكرية قائمة
الأرصاد تتوقع طقس مائل للحرارة نهارًا وبارد ليلًا غدا
قفزة جديدة في سعر الدولار بالبنوك.. وصل كام انهاردة؟
موعد انخفاض أسعار الطماطم والبطاطس والبصل في الأسواق.. الفلاحين تجيب
وزيرة الإسكان: 15 مليون نسمة يقيمون في المدن الجديدة وفق لبيانات استهلاك الكهرباء
تعثر مؤقت.. وزيرة الإسكان تكشف عن حقيقة وجود فقاعة عقارية
اندلاع حريق في ناقلة نفط اصطدمت بلغم بحري شرقي مضيق هرمز
السفيرة رشا حمدي تستقبل بعثة منتخب مصر في مالاوي
الحرس الثوري: القضاء على خلية لحزب العمال الكردستاني قبل تنفيذ عمليات إرهابية
50 % من النيابات الإدارية تعمل بمنظومة التحقيق المميكن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اجتماع الزمالك: موافقة على التصويت الإلكتروني بالجمعية العمومية وتوجيه الشكر لهاني برزي

نادى الزمالك
نادى الزمالك
نورهان عادل

كشف الناقد الرياضي محمود شوقي عن تفاصيل وقرارات اجتماع مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، والتي شملت الاستعداد للجمعية العمومية وتوجيه الشكر لعدد من الشخصيات البارزة.
وكتب محمود شوقي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»:

«وافق مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، خلال اجتماعه مساء اليوم الأحد، على إجراء التصويت إلكترونيًّا في الجمعية العمومية المقبلة، المقرر انعقادها يوم 8 ديسمبر المقبل.
ويكون النصاب القانوني للاجتماع صحيحًا بحضور 10,000 عضو (عشرة آلاف) عضو على الأقل من الأعضاء الذين لهم حق الحضور.
 وقرر مجلس إدارة الزمالك خلال اجتماعه اليوم توجيه الشكر إلى المهندس هاني برزي، لمساهمته في تحمل تكاليف رحلة الفريق الأول لكرة القدم إلى رواندا، كما وجه الشكر إلى هاني شكري لمشاركته في تحمل تكاليف مشاركة وإقامة لاعبي الجودو خلال البطولة العربية الأخيرة، وتوجيه الشكر إلى المستشار محمد عناني رئيس القطاع القانوني بالنادي على دوره وجهوده في استرداد حقوق النادي».

 من ناحية أخرى يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مواجهة مهمة أمام نظيره الجونة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2026-2027، في لقاء يسعى خلاله فريق الزمالك لمواصلة المنافسة على صدارة جدول الترتيب.

ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك والجونة يوم الاثنين الموافق 23 نوفمبر الجاري، على استاد خالد بشارة، معقل فريق الجونة، وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة

محمود شوقي الزمالك حسين لبيب فيسبوك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الذهب يواصل الانهيار.. تراجع جديد اليوم وعيار 21 يفقد 1700 جنيه من القمة

تعطيل الدراسة

حقيقة تعطيل الدراسة بسبب نوة المكنسة.. أمطار غزيرة وتقلبات جوية لمدة 4 أيام

هيئة الدواء

شديدة الخطورة على الصحة.. هيئة الدواء تحذر من حقنة شهيرة ومنتشرة

شكاوى من انتشار "البق" بعدد من مدارس القاهرة

شكاوى من انتشار «البق» بعدد من مدارس القاهرة .. والأهالي يُطالبون المسئولين بسرعة التحرّك

جدول امتحانات شهر نوفمبر 2027

جدول امتحانات شهر نوفمبر ..شاهد بدء إعلانه رسمياً في بعض المحافظات

مجلس النواب

ثروة علمية مهدرة.. مطالب برلمانية بكشف خطة الحكومة للاستفادة من حملة الدكتوراه والماجستير

مرتبات

المرتب هيزيد 1500 جنيه.. الحكومة تفاجئ ملايين العاملين بالقطاع الخاص والتطبيق يناير 2027

صورة أرشيفية

نزاع على المواشي.. مقتـ.ل أكثر من 50 مدنياً ونزوح سكان عشرات القرى في دارفور

ترشيحاتنا

أسامة عبدالحي نقيب الأطباء

أسامة عبد الحي من قنا يحدد 3 عناصر أساسية لإعداد طبيب كفء

تنسيقية الاحزاب

تنسيقية الأحزاب تناقش دور الشباب في التنمية الإفريقية وآليات بناء الشراكات القارية

جامعة عين شمس

جامعة عين شمس تحقق إنجازًا دوليًا جديدًا.. مركز مصر المتميز لإدارة المخلفات الصلبة بكلية الهندسة

بالصور

القوات المسلحة تستقبل أبطالها الرياضيين المحققين للإنجازات الرياضية في مختلف البطولات.. صور

القوات المسلحة تستقبل أبطالها الرياضيين المحققين للإنجازات الرياضية في مختلف البطولات.. صور
القوات المسلحة تستقبل أبطالها الرياضيين المحققين للإنجازات الرياضية في مختلف البطولات.. صور
القوات المسلحة تستقبل أبطالها الرياضيين المحققين للإنجازات الرياضية في مختلف البطولات.. صور

فيديو

عمر محمد رياض مع تقى الجيزاوي

عمر محمد رياض: أتمنى أشتغل مع محمد رمضان عشان بيعلي اى حد معاه.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. مجدي بدران

د. مجدى بدران يكتب: أنيميا الأطفال خطر صامت يهدد المخ والمناعة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مشروع محمد الخشت.. ثورة في قلب الإعصار

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: رأس المال العالمي أصبح أكثر انتقائية.. كيف تعزز مصر مكانتها على خريطة الاستثمار العالمي؟

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الاحتواء

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: اختار اللي يستاهل.. ولا تقف عندما يخذلك القريب

المزيد