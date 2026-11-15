اجتماع الزمالك: موافقة على التصويت الإلكتروني بالجمعية العمومية وتوجيه الشكر لهاني برزي

كشف الناقد الرياضي محمود شوقي عن تفاصيل وقرارات اجتماع مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، والتي شملت الاستعداد للجمعية العمومية وتوجيه الشكر لعدد من الشخصيات البارزة.

وكتب محمود شوقي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»:

«وافق مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، خلال اجتماعه مساء اليوم الأحد، على إجراء التصويت إلكترونيًّا في الجمعية العمومية المقبلة، المقرر انعقادها يوم 8 ديسمبر المقبل.

ويكون النصاب القانوني للاجتماع صحيحًا بحضور 10,000 عضو (عشرة آلاف) عضو على الأقل من الأعضاء الذين لهم حق الحضور.

وقرر مجلس إدارة الزمالك خلال اجتماعه اليوم توجيه الشكر إلى المهندس هاني برزي، لمساهمته في تحمل تكاليف رحلة الفريق الأول لكرة القدم إلى رواندا، كما وجه الشكر إلى هاني شكري لمشاركته في تحمل تكاليف مشاركة وإقامة لاعبي الجودو خلال البطولة العربية الأخيرة، وتوجيه الشكر إلى المستشار محمد عناني رئيس القطاع القانوني بالنادي على دوره وجهوده في استرداد حقوق النادي».

من ناحية أخرى يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مواجهة مهمة أمام نظيره الجونة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2026-2027، في لقاء يسعى خلاله فريق الزمالك لمواصلة المنافسة على صدارة جدول الترتيب.

ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك والجونة يوم الاثنين الموافق 23 نوفمبر الجاري، على استاد خالد بشارة، معقل فريق الجونة، وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة