على أنغام يا مارجرجس سرك سرك.. تورتة عملاقة تزين الليلة الختامية لمولد دير الرزيقات

وسط أجواء من الفرحة والهتافات القبطية المدوية «يا مارجرجس.. سرك سرك»، اختتم الأقباط، اليوم أحتفالاتهم السنوية بدير الشهيد العظيم مارجرجس بجبل الرزيقات غرب محافظة الأقصر، وسط مشاركة آلاف الزائرين من مختلف المحافظات.

وشهدت الليلة الختامية تقديم تورتة بلغ طولها 4 أمتار، تحمل صور الشهيد العظيم مارجرجس، وقداسة البابا تواضروس الثاني، وأعضاء اللجنة البابوية المشرفة على احتفالات الدير، وهي هدية مقدمة من نادر أيوب مينا، أحد أبناء محافظة الأقصر.

والتف الآباء الكهنة وأبناء الإيبارشية والمحتفلون حول التورتة في مشهد احتفالي مميز، عكس حالة المحبة والفرحة التي شهدتها أروقة الدير خلال أيام الاحتفالات.

تأتي الاحتفالات إحياءً لذكرى تكريس أول كنيسة باسم الشهيد مارجرجس بمدينة اللد بفلسطين، وسط استعدادات أمنية مكثفة وانتشار لقوات الشرطة لتأمين آلاف المشاركين والزائرين.