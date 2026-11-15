محافظ الأقصر يزور دير مارجرجس بالرزيقات برفقة القيادات الأمنية والتنفيذية لتقديم التهنئة بعيد الدير

أجرى المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، اليوم الأحد، زيارة إلى دير الشهيد العظيم مارجرجس بجبل الرزيقات بمدينة أرمنت، لتقديم التهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة الاحتفالات السنوية للدير، التي تشهد إقبالا كبيرا من الزائرين من مختلف محافظات الجمهورية.

ورافق المحافظ خلال الزيارة اللواء حسن عبد العزيز، مساعد أول وزير الداخلية لمنطقة جنوب الصعيد، واللواء جميل حسن، مدير أمن الأقصر، إلى جانب عدد من رؤساء المراكز والمدن والقيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ومديري المديريات والإدارات الحكومية، ورجال الدين الإسلامي والعمد والمشايخ.

وكان في استقبال المحافظ والوفد المرافق له وفد اللجنة الباباوية المشرفة على الدير، برئاسة نيافة الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة وتوابعها والمشرف العام على الدير، وعضوية نيافة الأنبا بيمن أسقف نقادة وقوص وتوابعها، ونيافة الأنبا يؤانس أسقف أسيوط، ونيافة الأنبا يوساب الأسقف العام للأقصر، والراهب القمص توماس الرزيقي أمين الدير، والراهب القس فام الرزيقي مسؤول أمن الدير.

وخلال الزيارة، أعرب محافظ الأقصر عن اعتزازه بمشاركة الإخوة الأقباط احتفالاتهم، مؤكدا أن دير مارجرجس بالرزيقات يمثل قيمة دينية وتاريخية كبيرة، ويحظى بمكانة متميزة بين المزارات الدينية في صعيد مصر، كما يعكس ما يتميز به المجتمع المصري من محبة وتسامح وتلاحم بين أبنائه.

وأشار عمارة إلى أن قوة الدولة المصرية تنبع من وحدة شعبها وتماسك نسيجها الوطني، مؤكدا استمرار حرص الدولة على ترسيخ مبادئ المواطنة وتعزيز روح المشاركة والتآخي بين جميع أطياف المجتمع في مختلف المناسبات الدينية والوطنية.

واختتم المحافظ زيارته بالتأكيد على تمنياته بأن يحفظ الله مصر ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار، وأن تظل روابط المحبة والإخاء راسخة بين جميع المصريين، موجها التهنئة لزوار الدير، ومتمنيا لهم قضاء أوقات طيبة خلال أيام الاحتفالات.

ويشهد دير الشهيد العظيم مارجرجس بجبل الرزيقات سنويا احتفالات دينية تستقطب آلاف الزائرين من مختلف أنحاء الجمهورية، حيث تقام القداسات والصلوات والأنشطة الروحية والرعوية على مدار فترة الاحتفال.