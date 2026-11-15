العربية للطيران تسير 4 رحلات أسبوعيا بين عمان والشارقة عبر مطار مدينة عمان

أعلنت شركة المطارات الأردنية بدء تشغيل أولى الرحلات الجوية المباشرة بين العاصمة الأردنية عمان وإمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، عبر شركة العربية للطيران انطلاقا من مطار مدينة عمان، بواقع 4 رحلات أسبوعيا.

وأوضحت الشركة، في بيان اليوم الأحد، أن تدشين الرحلات الجديدة يمثل خطوة لتعزيز الربط الجوي بين الأردن والإمارات، وتوسيع خيارات السفر والتنقل بين البلدين، بما يتيح آفاقا جديدة أمام حركة المسافرين.

وأضافت أنها تتطلع إلى إطلاق المزيد من الوجهات الجوية وتوفير فرص جديدة من شأنها الإسهام في توسيع شبكة الرحلات عبر مطار مدينة عمان.