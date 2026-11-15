طوله 35 متر .. جيش الاحتلال يزعم تدمير نفقا في جنوب لبنان

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، تدمير نفق تحت الأرض في بلدة مجدل زون حيث تواصل قوات فريق القتال اللوائي 300 العمل في المنطقة الأمنية بجنوب لبنان.

وأشار جيش الاحتلال في بيان له، إلى أن قوات فريق القتال اللوائي 300، تحت قيادة الفرقة 91، تعمل في المنطقة الأمنية بجنوب لبنان.

وقال البيان العبري : في بلدة مجدل زون، دمّرت القوات بالتعاون مع قوات وحدة “يهلوم” نفقا تحت الأرض بطول نحو 35 مترًا يضم غرفتَي مكوث.

وشدد البيان، على أن القوات لن تسمح لحزب الله اللبناني بالمساس بمواطني دولة الاحتلال وبقواته، وسيواصل العمل لإزالة كافة التهديدات، مع الحفاظ على التزامه باتفاق وقف إطلاق النار.