قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تبول دمـ ـوي بعد العودة من المدرسة.. تفاصيل واقعة اعتـ ـداء مدرس على تلميذ بالصف الثالث الابتدائي في القليوبية
ازدراء الأديان وانتحال صفة.. مرتضى منصور يتقدم بـ12 بلاغا ضد أحمد عبده ماهر
رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي: مصر تمتلك مقومات تعزز دورها كمركز إقليمي للتجارة
خبير لوائح عن صراع الهداف بين صلاح وحسام حسن: «فيفا» ليس جهة اعتماد للأرقام التهديفية الفردية
القبض على البلوجر لي لي فؤاد بسبب فيديو إلقاء المصحف.. وهذه عقوبتها بالقانون
انطلاق "دوري مستقبل وطن" في ديسمبر بجميع محافظات الجمهورية
متحدث اللجنة المصرية بغزة: دعم القاهرة للقطاع ساهم في إنقاذ الأطفال من الجوع
مصر للطيران تسير رحلة خاصة لنقل المنتخب إلى مالاوي
رئيس التأمين الصحي: تطوير التموين الطبي وميكنة 637 صيدلية وتوسيع خدمات توصيل العلاج للمنازل
الذهب يواصل الانهيار.. تراجع جديد اليوم وعيار 21 يفقد 1700 جنيه من القمة
طوله 35 متر .. جيش الاحتلال يزعم تدمير نفقا في جنوب لبنان
وزير الصحة يتابع مستجدات تنفيذ المدينتين الطبيتين في العاصمة الإدارية والعلمين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حريق يلتهم جرار تريلا محملة بالسيراميك بالطريق الصحراوي الغربي في سوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهد الطريق الصحراوي الغربي بمحافظة سوهاج، اندلاع حريق مفاجئ بجرار سيارة نقل ثقيل «تريلا» محملة بكميات من السيراميك، أثناء سيرها بالطريق، ما استدعى استنفار الجهات المعنية وسرعة التحرك للتعامل مع النيران واتخاذ الإجراءات اللازمة.

تفاصيل الواقعة

وتلقت الجهات المختصة إخطارًا يفيد بنشوب حريق بجرار سيارة نقل ثقيل محملة بالسيراميك، وعلى الفور جرى إخطار قوات الحماية المدنية، التي تحركت إلى موقع البلاغ للتعامل مع الحريق ومحاولة السيطرة عليه، ومنع امتداد النيران إلى حمولة السيارة أو الأجزاء الأخرى منها.

كما تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث تحسبًا لوجود أي إصابات، بالتزامن مع إخطار الوحدة المحلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتيسير التعامل مع الواقعة، والعمل على تأمين محيط الحريق والحفاظ على سلامة المارة ومستقلي الطريق.

وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة، والوقوف على ملابسات اندلاع النيران وأسباب الحريق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج تريلا حريق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

امتحانات الثانوية العامة 2027 ..قرار نهائي بشأن موعدها ومواصفاتها|ماذا أعلنت التعليم؟

صورة أرشيفية

بسبب الجديري.. مدرسة بالقاهرة تلزم الطلاب بارتداء الكمامة وتنبيه عاجل للمصابين

مشغولات ذهبية

خسارة 125 جنيها في الجرام.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأحد بمصر

محمد صلاح

تبرع بمليوني جنيه .. أحمد دويدار يكشف جانبًا إنسانيًا من حياة محمد صلاح

حسام البدري

جمال محمد علي يكشف مفاجأة بشأن الرخصة التدريبية لحسام البدري

علي ماهر

قرارات جديدة من علي ماهر لفرض الانضباط داخل معسكر منتخب مصر

ام دونا

من هي أم دونا؟ القصة الكاملة للبلوجر لي لي فؤاد بعد القبض عليها بسبب فيديو المصحف

منتخب مصر

زكي عبدالفتاح: كنت أتمنى أن يتنازل محمد صلاح عن ركلة الجزاء لحمزة عبد الكريم

ترشيحاتنا

مياه الشرب

رئيس مياه الشرب بالجيزة يتفقد محطة مياه جزيرة الدهب لمتابعة كفاءة التشغيل وجودة المياه

رئيس اتحاد الغرف التجارية

رئيس اتحاد الغرف التجارية: 6.6 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر والهند

رئيس الوزراء

رئيس الوزراء يستعرض نتائج قافلة طبية شاملة نظمتها اللجنة الطبية بالإسكندرية

بالصور

القوات المسلحة تستقبل أبطالها الرياضيين المحققين للإنجازات الرياضية في مختلف البطولات.. صور

القوات المسلحة تستقبل أبطالها الرياضيين المحققين للإنجازات الرياضية في مختلف البطولات.. صور
القوات المسلحة تستقبل أبطالها الرياضيين المحققين للإنجازات الرياضية في مختلف البطولات.. صور
القوات المسلحة تستقبل أبطالها الرياضيين المحققين للإنجازات الرياضية في مختلف البطولات.. صور

من هي أم دونا؟ القصة الكاملة للبلوجر لي لي فؤاد بعد القبض عليها بسبب فيديو المصحف

ام دونا
ام دونا
ام دونا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: اختار اللي يستاهل.. ولا تقف عندما يخذلك القريب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة بنت عنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يوبيل القاهرة السينمائي

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

المزيد