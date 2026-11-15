حريق يلتهم جرار تريلا محملة بالسيراميك بالطريق الصحراوي الغربي في سوهاج

شهد الطريق الصحراوي الغربي بمحافظة سوهاج، اندلاع حريق مفاجئ بجرار سيارة نقل ثقيل «تريلا» محملة بكميات من السيراميك، أثناء سيرها بالطريق، ما استدعى استنفار الجهات المعنية وسرعة التحرك للتعامل مع النيران واتخاذ الإجراءات اللازمة.

تفاصيل الواقعة

وتلقت الجهات المختصة إخطارًا يفيد بنشوب حريق بجرار سيارة نقل ثقيل محملة بالسيراميك، وعلى الفور جرى إخطار قوات الحماية المدنية، التي تحركت إلى موقع البلاغ للتعامل مع الحريق ومحاولة السيطرة عليه، ومنع امتداد النيران إلى حمولة السيارة أو الأجزاء الأخرى منها.

كما تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث تحسبًا لوجود أي إصابات، بالتزامن مع إخطار الوحدة المحلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتيسير التعامل مع الواقعة، والعمل على تأمين محيط الحريق والحفاظ على سلامة المارة ومستقلي الطريق.

وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة، والوقوف على ملابسات اندلاع النيران وأسباب الحريق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.