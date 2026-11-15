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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

النعماني يتفقد اعمال إنشاء اكبر مجمع للمدرجات في جامعة سوهاج الجديدة

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

تفقد الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج  أعمال إنشاء مبنى مجمع المدرجات المركزي بالحرم الجامعي الجديد، لمتابعة مستجدات التنفيذ والوقوف على معدلات الإنجاز، والإطمئنان على سير الأعمال وفقًا للمواصفات الهندسية والفنية المعتمدة، يصاحبه المحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة والدكتور ياسر عبدالفتاح امين الجامعة المساعد، واللواء طارق حافظ مدير الأمن الجامعي.

جامعة سوهاج

وأكد رئيس الجامعة أن إنشاء مجمع المدرجات المركزي يأتي ضمن خطة الجامعة  لتوفير قاعات تعليمية واسعة ومجهزة لاستيعاب أعداد كبيرة من الطلاب، وتنظيم المحاضرات المشتركة للمقررات الدراسية بمختلف الكليات، إلى جانب تخفيف الضغط على المدرجات والقاعات الدراسية، وتحقيق بيئة تعليمية أكثر كفاءة وانتظامًا، بما يتناسب مع التوسعات المستقبلية للجامعة.

وأوضح النعماني أن المشروع يمثل إضافة مهمة للمنظومة التعليمية بالجامعة، حيث يُقام على مساحة تبلغ 9 آلاف متر مربع، وبتكلفة إجمالية تصل إلى 560 مليون جنيه، وبطاقة استيعابية تبلغ 3 آلاف طالب وطالبة، بما يسهم في توفير مساحات تعليمية مناسبة لاستيعاب الطلاب وتيسير العملية الدراسية.

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