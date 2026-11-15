حملة تفتيشية مكبرة على المحلات والمخابز للتأكد من سلامة السلع وجودة رغيف العيش بأسوان

نظمت الوحدة المحلية لمدينة السباعية ، بإشراف ومتابعة شوقى مصطفى رئيس مركز ومدينة إدفو حملة تفتيشية موسعة بالتعاون مع نائب رئيس المدينة وإدارات التموين والطب البيطري والبيئة ومسؤول غرفة العمليات للمرور على عدد من المحلات والأنشطة التجارية والمخابز البلدية .

ويأتى ذلك بناء على توجيهات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومتابعة جودة السلع الغذائية المقدمة للمواطنين.

متابعة الأسواق وسلامة المنتجات الغذائية

وإستهدفت الحملة التأكد من سلامة السلع الغذائية المعروضة وصلاحيتها للإستخدام ، ومراجعة مدى الإلتزام بالإشتراطات الصحية والضوابط المنظمة لتداول المنتجات الغذائية، بما يضمن الحفاظ على الصحة العامة وحماية المستهلكين .

التأكد من جودة رغيف الخبز

كما شملت أعمال المرور متابعة المخابز البلدية للتأكد من جودة رغيف الخبز ومدى مطابقته للأوزان والمواصفات المقررة ، والإلتزام بالمعايير المحددة لإنتاج الخبز المدعم بما يسهم فى وصول الدعم لمستحقيه وتقديم الخدمة للمواطنين بالجودة المطلوبة .

تأتى هذه الحملة ضمن جهود الوحدة المحلية والأجهزة التنفيذية والرقابية لتكثيف المرور الميدانى ، وإحكام الرقابة على الأنشطة التجارية والمخابز ، والتعامل مع أى مخالفات يتم رصدها وفقًا للقوانين والقرارات المنظمة.