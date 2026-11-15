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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الرأس الأخضر تنتخب رئيسها .. نيفيس يسعى لولاية ثانية وروزا تطمح لأن تصبح أول رئيسة للبلاد

الرأس الأخضر تنتخب رئيسها .. نيفيس يسعى لولاية ثانية وروزا تطمح لأن تصبح أول رئيسة للبلاد
الرأس الأخضر تنتخب رئيسها .. نيفيس يسعى لولاية ثانية وروزا تطمح لأن تصبح أول رئيسة للبلاد
أ ش أ

يتوجه الناخبون في جمهورية الرأس الأخضر، إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس جديد للبلاد، وسط منافسة يبرز فيها الرئيس الحالي خوسيه ماريا نيفيس، الساعي للفوز بولاية رئاسية ثانية، في انتخابات تضع قضايا التشغيل والأجور وهجرة الشباب في صدارة اهتمامات الناخبين.

ويخوض نيفيس، المنتمي إلى حزب الاستقلال الأفريقي للرأس الأخضر (PAICV)، الانتخابات مستنداً إلى فوز حزبه في الانتخابات التشريعية التي جرت في مايو الماضي، بينما تنافسه وزيرة العدل السابقة جوانا روزا، التي تسعى إلى أن تصبح أول امرأة تتولى رئاسة البلاد، حسبما ذكر موقع "كابو فيردي تايمز" المحلي، اليوم الأحد.

وشكلت قضايا توفير فرص العمل وتحسين الأجور والحد من هجرة الشباب أبرز الملفات التي هيمنت على الحملات الانتخابية، في ظل الاهتمام بالتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه البلاد، وما تفرضه من ضغوط على مستقبل الأجيال الشابة.

وتكتسب قضية هجرة الشباب أهمية خاصة في الانتخابات، مع استمرار توجه أعداد من مواطني الرأس الأخضر إلى الخارج بحثاً عن فرص عمل وحياة أفضل، لتصبح قضية الاحتفاظ بالكوادر الشابة وتوفير فرص اقتصادية داخل البلاد من أبرز الملفات المطروحة أمام المرشحين.

وفي إطار متابعة العملية الانتخابية، وصل مراقبون تابعون للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) إلى البلاد لمراقبة التصويت، والوقوف على سير الانتخابات.

وتأتي الانتخابات الرئاسية في أعقاب فوز حزب الاستقلال الأفريقي للرأس الأخضر بالانتخابات التشريعية في مايو، وهو ما يعزز حضور الحزب في المشهد السياسي، ويضع نتائج الاستحقاق الرئاسي تحت أنظار الأوساط السياسية المحلية والإقليمية.

الناخبون في جمهورية الرأس الأخضر صناديق الاقتراع اختيار رئيس جديد للبلاد

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