درة زروق تخطف الأضواء في دبي بإطلالة استثنائية

خطفت الفنانة درة زروق الأنظار خلال حضورها حفل Vogue Arabia Ball 2026 في دبي، بإطلالة فنية مميزة عكست ذوقها الخاص وقدرتها على اختيار تصاميم تجمع بين الأناقة والرؤية الإبداعية، لتكون من أبرز النجمات حضورًا في الأمسية التي احتفت بعالم الفن والموضة.

درة في النسخة الأولى من Vogue Arabia Ball

وجاءت مشاركة درة في النسخة الأولى من Vogue Arabia Ball ضمن أمسية جمعت بين أبرز الأسماء في عالمي الفن والموضة، حيث حملت الدورة عنوان Art Edition، لتسلط الضوء على العلاقة بين الإبداع الفني والأزياء، وتقدم مساحة تحتفي برؤية المرأة ودورها في تشكيل اتجاهات الموضة.

وشهد الحفل حضور عدد كبير من نجوم الفن والموضة، من بينهم هيفاء وهبي، التي قدمت عرضًا غنائيًا خلال السهرة، إلى جانب النجمة التركية هاندا أرتشيل، وبلقيس فتحي، وأمينة خليل، وهدى المفتي، ونادين نسيب نجيم، وصبا مبارك، وسلمى أبو ضيف، وغيرهم من نجوم الفن.

وشهدت الأمسية كذلك مشاركة الفنانة إليانا، التي قدمت عرضًا غنائيًا خلال العشاء، في أجواء جمعت بين الموسيقى وفنون الموضة والتصميم، تحت مظلة الاحتفاء بالإبداع والحرفية، بما يعكس طبيعة الحدث الذي جمع بين الثقافات والرؤى الفنية المختلفة.

وتحرص درة على تنويع اختياراتها الفنية والجمالية، سواء من خلال أعمالها الدرامية أو مشاركاتها في الفعاليات الدولية، مع اهتمام واضح بالتفاصيل التي تمنح كل ظهور شخصية مستقلة، وهو ما جعل حضورها في المناسبات الكبرى محل اهتمام جمهورها ومتابعي الموضة.

درة أيقونة الموضة الأكثر تميزًا

وتثبت درة مع كل ظهور جديد أنها أيقونة الموضة الأكثر تميزًا، بعدما أصبحت اختياراتها في الأزياء محط اهتمام وإعجاب متابعي الموضة، بفضل قدرتها على الجمع بين الأناقة الراقية والتجدد ومواكبة أحدث الصيحات.

درة تواصل نشاطها الفني

وعلى الصعيد الفني، تواصل درة نشاطها الدرامي من خلال مسلسل «قلب شمس»، الذي يجمعها بالنجمة يسرا، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي، في تعاون فني جديد يضاف إلى مشوارها، ويجمعها بمجموعة من الأسماء البارزة على الساحة الفنية.

ويأتي ظهور درة في Vogue Arabia Ball 2026 بالتزامن مع نشاطها الفني، ليجمع بين حضورها في عالم الموضة ومحطاتها الدرامية، مؤكدة حرصها على تنويع اختياراتها والحفاظ على حضورها في أكثر من مجال فني وإبداعي.