الوليد الحلاني يلغي حفلاته لمدة شهر بعد إخلاء سبيله

كتب المطرب الوليد الحلاني، منشورا مطولا عبر انستجرام، أعلن فيه إلغاء حفلاته، بعد إخلاء سبيله على خلفية حادث السير الذي وقع مساء الثلاثاء بالعاصمة اللبنانية، وأسفر عن وفاة أحد الأشخاص متأثرًا بإصاباته.

وكتب الوليد الحلاني: «هناك لحظات في الحياة تغير في داخلنا أشياء لا تعود كما كانت ولم أتخيل يومًا أن أجد نفسي أمام كلمات تعجز عن التعبير عما أشعر به وأمام وجع أكبر من أن يُحكى».

وتابع الوليد: «ما حدث في الأيام الماضية كان من أصعب وأقسى التجارب التي مررت بها في حياتي لحظات ثقيلة تركت في نفسي حزنا عميقًا وأثرًا يصعب وصفه بالكلمات، وجعلتني أقف أمام الحياة بمعنى مختلف، وأدرك كم يمكن للحظة واحدة أن تغير الكثير في داخل الإنسان».

وأضاف الحلاني، قائلا: «رحم الله الفقيد، وأسكنه فسيح جناته، وألهم عائلته وأحباءه الصبر والقوة ولهذا، قررت إلغاء جميع حفلاتي وارتباطاتي الفنية المقررة خلال هذا الشهر، فالموسيقى كانت دائما لغتي للتعبير عن الفرح والحب والحياة، لكن هناك لحظات يصبح فيها الصمت أصدق من كل الأغاني أشكر من القلب كل من سأل على ووقف إلى جانبي، واعتذر من جمهوري الحبيب ومن جميع الذين كانوا ينتظرون لقائي على المسرح».

الوليد الحلاني

شهدت قضية الفنان اللبناني الوليد عاصي الحلاني تطورًا جديدًا، بعدما قرر النائب العام الاستئنافي في بيروت، القاضي رجا حاموش، إخلاء سبيله على خلفية حادث السير الذي وقع مساء الثلاثاء بالعاصمة اللبنانية، وأسفر عن وفاة أحد الأشخاص متأثرًا بإصاباته.

وجاء قرار إخلاء سبيل الوليد الحلاني عقب إسقاط عائلة المتوفى حقها الشخصي، ليغادر الفنان مخفر الطيونة في بيروت، كما جرى تداول أول صورة له عقب خروجه.

وفي سياق متصل، كشفت المعلومات المتداولة بشأن التحقيقات أن كاميرات المراقبة وتقرير الخبير أظهرا أن الضحية عبر الطريق دون التأكد من خلوه، وهو ما أضاف تطورًا جديدًا إلى التحقيقات المتعلقة بملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات.

تفاصيل حادث الوليد الحلاني

وتعود تفاصيل الواقعة إلى مساء الثلاثاء، عندما تعرض أحد الأشخاص لحادث اصطدام بسيارة يقودها الوليد الحلاني في بيروت، قبل أن يتبين لاحقًا أن الضحية يحمل الجنسية الفلسطينية، وعُرف بالأحرف الأولى من اسمه «و. س»، ولم تكن بحوزته أوراق ثبوتية وقت وقوع الحادث، قبل أن تتمكن أسرته من التعرف عليه.

وكان مكتب الوليد الحلاني قد أصدر بيانًا أوضح فيه أن الطريق كان يفتقر إلى الإنارة، وأن الفنان فوجئ بشخص يعبر الطريق، فحاول تفاديه، إلا أن المرآة الجانبية للسيارة اصطدمت به.

وأضاف البيان أن الوليد توقف فور وقوع الحادث، واتصل بالصليب الأحمر اللبناني لطلب الإسعاف، وظل في المكان حتى وصول فرق الإنقاذ، كما أبلغ القوى الأمنية بالواقعة وتوجه بنفسه إلى المخفر المختص، واضعًا نفسه تحت تصرف الجهات الأمنية والقضائية.

وفاة الضحية وتطورات التحقيق

وأوضح البيان أن المصاب كان على قيد الحياة عقب نقله إلى المستشفى، لكنه فارق الحياة متأثرًا بإصاباته بعد نحو ساعتين من وصوله، وعلى إثر ذلك جرى توقيف الوليد الحلاني لحين استكمال التحقيقات والكشف عن ملابسات الحادث.

ومن جانبه، أعرب الوليد الحلاني عن حزنه لما حدث، وقدم خالص التعازي إلى أسرة المتوفى، مؤكدًا احترامه للإجراءات القانونية وثقته بالقضاء اللبناني.

ويتولى متابعة القضية قانونيًا مكتب المحامي مارك حبقة، فيما يظل إسقاط الحق الشخصي من جانب أسرة الضحية منفصلًا عن الحق العام، الذي يظل من اختصاص القضاء اللبناني، وفقًا لنتائج التحقيقات والقوانين المعمول بها.