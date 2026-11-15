أحمد الفيشاوي يثير الجدل: المصريون أفارقة ولسنا عربًا

أثار الفنان أحمد الفيشاوي جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تصريحاته بشأن الهوية المصرية، والتي أكد خلالها أن المصريين ينتمون إلى الهوية الإفريقية وليس العربية.

وقال الفيشاوي، خلال لقائه مع الإعلامية هبة حيدري في بودكاست «منا وفينا»، المذاع عبر منصة وقناة «المشهد»، إن المصريين أفارقة وفراعنة يتحدثون اللغة العربية، مؤكدًا أن الموقع الجغرافي لمصر يجعلها جزءًا من القارة الإفريقية.

وأضاف: «أنا إفريقي فرعوني، بلدي تقع في قلب إفريقيا وأتحدث العربية العامية لكني لست عربيًا.. هجيب عربي منين؟ والدي من المنوفية ووالدتي من الشرقية، أنا مصري صريح».

وتطرق الفيشاوي إلى مفهوم الوحدة العربية، واصفًا إياها بأنها «كذبة كبيرة»، قبل أن يؤكد أن العرب إخوة وأصدقاء وجيران، لكنه يرى أن الهوية المصرية إفريقية وليست عربية.

وعندما أشارت الإعلامية هبة حيدري إلى أن مصر من أكبر الدول ضمن نطاق الوطن العربي، تساءل الفيشاوي عن مصدر هذا التصنيف، مؤكدًا أن مصر تقع جغرافيًا في إفريقيا، وأن انتماءه إفريقي من حيث الهوية، وليس عربيًا، مشيرًا إلى أن الأمر ليس مجرد وجهة نظر شخصية.

وفي سياق متصل، أبدى أحمد الفيشاوي تأييده لفكرة تغيير اسم جمهورية مصر العربية، واصفًا المقترح بأنه «فكرة جميلة».