أحمد الفيشاوي: المخدرات سيطرت عليّ 5 سنوات.. وخضعت للعلاج النفسي

تحدث أحمد الفيشاوي عن تجربته مع المخدرات، مؤكدًا أنه تمكن من السيطرة على الأمر والتخلص من سيطرتها عليه، موضحًا أنه مر بفترة استمرت نحو 4 أو 5 سنوات.



وقال أحمد الفيشاوي، خلال حواره مع الإعلامية هبة حيدري عبر بودكاست "منا وفينا" على قناة ومنصة المشهد، إنه يحرص على تلقي العلاج النفسي بصورة مستمرة، موضحًا أن طبيعة مهنة التمثيل تؤثر على الحالة النفسية للفنان، بسبب اندماجه في الشخصيات التي يقدمها وما تحمله من مشاعر وتجارب مختلفة.

وأضاف أنه يحرص أيضًا على أداء مناسك العمرة، وأحيانًا يحاول الابتعاد عن الأنظار حتى يتمكن من أداء المناسك في هدوء دون أن يتعرف عليه أحد.



أحمد الفيشاوي يكشف سبب حبه للوشم

وتحدث أحمد الفيشاوي عن الوشم، مشيرًا إلى ارتباطه ببعض العادات والتقاليد والتراث القديم، موضحًا أن الوشم كان معروفًا منذ عصر الفراعنة، وكان يُنفذ قديمًا باستخدام أدوات بدائية تعتمد على الدق بالخشب.

وذكر أحمد الفيشاوي أن بعض المحاربين والبحارة والقراصنة كانوا يستخدمون الوشم لأغراض مختلفة، من بينها إظهار مظهر أكثر قوة وإثارة للخوف لدى الآخرين.