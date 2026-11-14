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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

هبوط جديد لعيار 21.. تفاصيل أشهر معدن الآن

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

تراجع سعر أشهر عيار ذهب بعد ساعات من بدء التعاملات المسائية اليوم السبت 14-11-2026 على مستوى محلات الصاغة المصرية.

عيار 21 ينخفض

وفقد سعر عيار21 ما يقرب من 10 جنيهات على الأقل في تداولات مساء اليوم .

سعر الذهب في مصر

آخر تحديث لسعر عيار 21

وبلغ متوسط سعر عيار 21 في آخر تحديث له اليوم 5950 جنيها

الذهب يتراجع

وهوى سعر جرام الذهب في تداولات مساء اليوم بمعدلات طفيفة لم تجاوز 10 جنيهات وسط حالة من الترقب في الأسواق.

سعر عيار 24

سجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 6800 جنيها للشراء و 6771 جنيها للبيع.

سعر الذهب في مصر

سعر عيار 22

بلغ سعر عيار 22 نحو  6233 جنيها للشراء و 6207 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا 5950 جنيها للشراء و 5925 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا 5100 جنيها للشراء و 5078 جنيها للبيع.

سعر الذهب

سعر عيار 14

وصل سعر عيار 14 الأقل قيمة 3966 جنيها للشراء و 3950 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب 47.6 ألف جنيه للشراء و 47.4 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب 3885 دولار للشراء و 3884 دولار للبيع.

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