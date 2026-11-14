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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مصدر باتحاد الكرة لـ«صدى البلد»: سفر منتخب مصر إلى مالاوي غدًا بطائرة خاصة.. وموقف محمد عبد المنعم

منتخب مصر
منتخب مصر
إسلام مقلد

كشف مصدر مسؤول داخل الاتحاد المصري لكرة القدم أن بعثة منتخب مصر الأول ستغادر إلى مالاوي غدًا الأحد، عقب صلاة العصر، استعدادًا لخوض مواجهة الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2027.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد»، إن بعثة المنتخب ستسافر على متن طائرة خاصة، في إطار حرص اتحاد الكرة على توفير سبل الراحة للاعبين والجهاز الفني، وتجنب تعرضهم للإجهاد قبل المواجهة المرتقبة.

جميع أفراد البعثة يسافرون إلى مالاوي

وأوضح المصدر أن جميع أفراد بعثة المنتخب سيغادرون إلى مالاوي دون استبعاد أي لاعب من القائمة، مؤكدًا أن الجهاز الفني سيصطحب جميع العناصر المسجلة بالمعسكر لخوض مباراة الجولة الرابعة.

محمد عبد المنعم يسافر رغم الإصابة

وأضاف المصدر أن محمد عبد المنعم، مدافع منتخب مصر، سيكون ضمن بعثة الفراعنة المسافرة إلى مالاوي، رغم معاناته من إصابة طفيفة خلال الفترة الحالية.

وأشار إلى أن اللاعب لم يتم استبعاده من حسابات الجهاز الفني، في ظل وجود احتمالية للحاقه بالمباراة، وفقًا لتطور حالته خلال الأيام المقبلة، خاصة بعد تصريحات علي ماهر، المدير الفني للمنتخب، التي أكد خلالها أهمية استمرار عبد المنعم داخل المعسكر وإمكانية مشاركته في المواجهة الثانية.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة مالاوي يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2027، بعدما حقق الفراعنة فوزًا كبيرًا في لقاء الجولة الثالثة بنتيجة 5-0 على استاد القاهرة الدولي.

الاتحاد المصري لكرة القدم منتخب مصر مالاوي بطولة كأس الأمم الأفريقية 2027 بطولة كأس الأمم الأفريقية كأس الأمم الأفريقية محمد عبد المنعم

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