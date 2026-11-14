بعد خماسية القاهرة.. موعد مباراة منتخب مصر المقبلة أمام مالاوي

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم لخوض مواجهة جديدة أمام نظيره منتخب مالاوي، يوم الثلاثاء المقبل 17 نوفمبر، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2027، في لقاء يسعى خلاله الفراعنة لمواصلة الانتصارات وتعزيز صدارتهم للمجموعة الثانية.

ويدخل المنتخب الوطني المواجهة بمعنويات مرتفعة بعدما حقق فوزا كبيرا على مالاوي بخمسة أهداف دون رد في مباراة الذهاب التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي ليؤكد الفراعنة رغبتهم في المنافسة بقوة على بطاقة التأهل للبطولة القارية.

وفرض منتخب مصر سيطرته على اللقاء، حيث افتتح ناصر ماهر التسجيل مبكرا في الدقيقة السادسة قبل أن يضيف عمر مرموش الهدف الثاني في الدقيقة العاشرة وعزز محمد هاني تقدم الفراعنة بالهدف الثالث في الدقيقة 39 وفي الدقائق الأخيرة، تألق محمد صلاح بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 83 قبل أن يختتم خماسية المنتخب من ركلة جزاء في الدقيقة 90+4.

ويأمل الجهاز الفني بقيادة علي ماهر في استغلال الحالة المعنوية الجيدة للاعبين، ومواصلة تقديم الأداء الهجومي القوي خاصة بعد البداية المميزة للمدير الفني مع المنتخب، وتحقيق أول انتصاراته في مشواره مع الفراعنة.

وتحمل المباراة أهمية كبيرة لمنتخب مصر الذي يتطلع إلى حصد النقاط الثلاث خارج ملعبهووالحفاظ على صدارة المجموعة الثانية والاقتراب خطوة جديدة من التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2027.

موعد مباراة مصر ومالاوي

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة على استاد بينجو الدولي في مالاوي ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية.