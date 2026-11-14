قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد إخلاء 6358 مدرسة في إيطاليا.. خيوط الجريمة تقود إلى تايوان
مدبولي: مهتمون بمواصلة مشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى
مصر ودول عربية وإسلامية يدينون الغارة الإسرائيلية على مجمع ناصر الطبي
خلال لقاء برلماني.. وزيرة الإسكان توجه بدعم مياه الشرب بوسط سيناء
وزيرة التضامن: تطوير خدمات نيابة الأسرة لتبسيط الإجراءات على الأوصياء والقيّمين
رئيس الوزراء يتفقد مركز جراحة المخ والأعصاب بكلية طب المنصورة
شبورة كثيفة تصل لـ الضباب.. وانخفاض الرؤية لأقل من 1000 متر على الطرق.. الأرصاد تحذر
لابورتا يتحدث عن مستقبل يامال ويحذر من مقارنته بميسي وكرويف
مدبولي يكشف خطة لمضاعفة المناطق الصناعية في مصر خلال 3 سنوات
بالإجماع ولمدة عامين.. لبنان تفوز بعضوية المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب
مدبولي يوجه بالتوسع في المسطحات الخضراء واستغلال الأراضي غير المستغلة بعواصم المحافظات
مدبولي: الدولة تتحمل ملايين الجنيهات لتوفير عمليات زراعة الكبد للمواطنين مجانًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مدبولي: الرئيس السيسي كان صاحب فكرة تجميع وتصنيع مشتقات البلازما

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
البهى عمرو

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه تفقد مركز التبرع بالبلازما بمدينة المنصورة، وذلك في أثناء جولته بعدد من المشروعات الخدمية والتنموية بمحافظة الدقهلية.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي على هامش جولته التفقدية لعدد من المشروعات الخدمية والتنموية بمحافظة الدقهلية، أن الرئيس السيسي كان صاحب فكرة امتلاك مصر القدرة على تجميع وتصنيع مشتقات البلازما.

وأوضح أن المشروع يستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي بنسبة 100% من الأدوية المشتقة من البلازما، بما يمثل نقلة نوعية في قطاع الصناعات الدوائية والأمن الصحي المصري، ويعزز قدرة الدولة على توفير الأدوية الحيوية التي يعتمد عليها آلاف المرضى، ومن بينها الألبومين البشري، والجلوبيولين المناعي، وعامل التجلط الثامن والتاسع.

كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أهمية دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها أحد المحركات الرئيسية لتوفير فرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين، مشيرًا إلى أن المنطقة الاستثمارية بميت غمر بمحافظة الدقهلية تمثل نموذجًا ناجحًا في هذا المجال.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، إنه يلتقي نماذج مشرفة ومفرحة من الشباب والسيدات الذين يحرصون على العمل والاجتهاد من أجل تحسين أوضاع أسرهم واستكمال تعليمهم.

مدبولي يشيد بنماذج الشباب والسيدات العاملين

وأضاف رئيس مجلس الوزراء أن معظم هذه النماذج تنتمي إلى قرى بسيطة، حيث يعمل الشباب إلى جانب دراستهم لمساعدة أسرهم وتوفير احتياجاتهم، فضلًا عن وجود سيدات يعملن ويبذلن جهودًا كبيرة من أجل أسرهن.

المنطقة الاستثمارية بميت غمر توفر فرص عمل

وأوضح مدبولي أن المنطقة الاستثمارية بميت غمر تمثل نموذجًا ناجحًا لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتسهم في توفير فرص عمل جديدة، بما يفتح المجال أمام الشباب للحصول على فرص عمل والمشاركة في النشاط الاقتصادي.

وأكد أن الدولة تتجه إلى التوسع في إقامة مثل هذه المشروعات والمناطق الاستثمارية، بهدف دعم الشباب وإتاحة فرص عمل لجميع المواطنين، والاستفادة من الطاقات والإمكانات المتاحة في مختلف المحافظات.

مصطفى مدبولي مجلس الوزراء الدقهلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى كامل

ظهر بدولة التلاوة.. مصطفى كامل يمنح الشيخ عوض الفردي عضوية نقابة الموسيقيين

شريف منير

وسط أجواء عائلية.. شريف منير يحتفل بخطوبة ابنته فريدة بحضور نجوم الفن والإعلام

الأب ونجليه

نصف عام تحت التراب .. جثامين محامٍ ونجليه تكشف جريمة "الثاليوم" بعد 16 شهرا

سعر الذهب

سعر أشهر عيار في الصاغة الآن.. آخر تحديث لـ أسعار الذهب اليوم

منتخب مصر

مصر ومالاوي .. شاهد ملخص وأهداف المنتخب في أول مباراة لـ علي ماهر

أشرف بن شرقي

بيراميدز يغري أشرف بن شرقي بـ4.5 مليون دولار لضمه مجانًا من الأهلي | خاص

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع.. كم وصل سعر الكيلو؟

دعاء الفجر بين الأذان والإقامة

دعاء الفجر بين الأذان والإقامة لقضاء الحوائج المستعصية.. ردده بيقين

ترشيحاتنا

الهالات السوداء

غير الوصفات.. 6 طرق طبيعية لعلاج الهالات السوداء تحت العين

عطل مايكروسوفت

عالم بلا مايكروسوفت.. عطل يضرب عملاق التكنولوجيا ويشل أعمال الملايين

طرق فعالة للتخلص من دهون البطن

لماذا لا تختفي دهون البطن العنيدة رغم ممارسة الرياضة؟.. طرق فعالة للتخلص منها

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكيوي يوميًا؟.. فوائد مذهلة تتجاوز تحسين الهضم

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكيوي يوميًا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكيوي يوميًا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكيوي يوميًا؟

فيديو

تحذير عالم زلازل لإسرائيل

عالم زلازل يحذر إسرائيل من زلزال مــدمــ.ـر في الطريق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: براءة أحمد بن ماجد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

المزيد