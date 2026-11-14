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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مدبولي: تصنيع منتجات ومكونات الكهرباء والإضاءة محليًا خطوة مهمة لتعميق الصناعة المحلية

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
محمود مطاوع

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مصنع لمنتجات الكهرباء والإضاءة، وذلك في أثناء جولته التفقدية بالمنطقة الاستثمارية، بمدينة ميت غمر في محافظة الدقهلية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن التوسع في تصنيع منتجات ومكونات الكهرباء والإضاءة محليًا، يمثل خطوة مهمة نحو تعميق التصنيع المحلي، وزيادة الاعتماد على المنتجات المصرية في تلبية احتياجات السوق، بما يسهم في رفع القيمة المضافة للصناعة الوطنية وتوفير المزيد من فرص العمل، مشددا على أهمية دعم المصانع التي تطور قدراتها الإنتاجية وتتبنى التكنولوجيا الحديثة لتحسين جودة منتجاتها وزيادة قدرتها على المنافسة.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة تعمل على تهيئة بيئة استثمارية وصناعية جاذبة، تتيح للشركات القائمة التوسع في أنشطتها وزيادة طاقاتها الإنتاجية، وتشجع على إقامة مشروعات جديدة تسهم في تنويع القاعدة الصناعية، وتوفير منتجات محلية قادرة على تلبية احتياجات السوق وفتح آفاق أوسع للنمو والتصدير.    

من جانبه، أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أهمية تشجيع الشركات على توظيف الابتكار والبحث العلمي في تطوير بدائل محلية للمواد التقليدية، بما يدعم كفاءة المشروعات الإنشائية ويرفع القيمة المضافة للمنتج المصري.

وأضاف الوزير أن دعم الشركات المبتكرة يسهم في توسيع قاعدة المنتجات المصرية ذات القيمة المضافة، وتعزيز فرص نموها وتنافسيتها في الأسواق.

وخلال الجولة، استمع رئيس مجلس الوزراء لشرح مدير الشركة حول نشاط الشركة التي بدأت بوحدة إنتاجية واحدة عام 2022، ثم توسعت تدريجيًا لتصل إلى 9 وحدات إنتاجية، مع زيادة استثماراتها وتطوير قدراتها التصنيعية، موضحا أن منتجات الشركة تشمل لمبات الإضاءة، ومنتجات LED، وحلول الإضاءة الداخلية والخارجية، إلى جانب مكونات وحدات التغذية الكهربائية (Power Supply)، ومشغلات الإضاءة (Drivers) ولوحات الدوائر الإلكترونية (PCB).

وفي هذا الإطار، أوضح أن المصنع يقع على مساحة 4000 متر مربع، باستثمارات تبلغ 100 مليون جنيه، ويوفر نحو 350 فرصة عمل، بطاقة إنتاجية تصل إلى 35 مليون قطعة سنويا، مشيرًا إلى أن عدد العاملين بالشركة ارتفع من نحو 40 إلى 350 عاملا. وأوضح أن الشركة نجحت في الوصول بنسبة المكون المحلي في منتجاتها إلى نحو 60%.

وتم خلال الجولة، استعراض منظومة اختبارات الجودة التي تخضع لها المنتجات ومكوناتها قبل طرحها بالأسواق، في إطار حرص الشركة على تطبيق معايير الجودة ورفع كفاءة المنتج المصري وتعزيز قدرته على المنافسة.

الوزراء رئيس الوزراء منتجات الكهرباء الإضاءة

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