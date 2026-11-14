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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ القليوبية يبحث سبل الاستغلال الأمثل لأرض بورصة الدواجن بـ سندنهور

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
إبراهيم الهواري

عقد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، اجتماعًا لمناقشة سبل الاستغلال الأمثل لأرض بورصة الدواجن بقرية سندنهور بمركز بنها، التي تقع على الطريق الزراعي، وتبلغ مساحتها  نحو 4 أفدنة، وذلك لبحث الوضع الحالي للموقع ودراسة البدائل والمقترحات المختلفة بشأن إعادة توظيفه والاستفادة من إمكاناته خلال المرحلة المقبلة.

جاء ذلك بحضور المهندسة جيهان مسعود، السكرتير العام للمحافظة، والدكتور محمد عطية الفيومي، عضو مجلس النواب وعضو مجلس إدارة بورصة الدواجن، واللواء عبد الغفار محمد عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة بورصة دواجن القليوبية السابق، والدكتور حازم إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، والمحاسب وليد الشهاوي، رئيس مركز ومدينة بنها، وإسلام عبد الرحمن، مقرر لجنة الاستثمار، والدكتور محمد عبد العزيز، مدير المكتب الفني، وحمدي سلامة، مدير مشروع بورصة الدواجن.

وتناول الاجتماع مناقشة عدد من الرؤى والمقترحات بشأن أفضل أوجه الاستفادة من الموقع، في ضوء موقعه المتميز ومساحته، مع دراسة إمكانية إعادة توظيفه في أنشطة ومشروعات متنوعة تتناسب مع طبيعة المنطقة واحتياجاتها، وبما يحقق الاستغلال الأمثل للأرض ويعظم العائد الاقتصادي منها.

كما جرى بحث أهمية الوقوف على الوضع الحالي للأرض والمنشآت المقامة عليها، ودراسة الجوانب القانونية والإدارية والتنظيمية المرتبطة بها، إلى جانب تقييم البدائل المطروحة من الناحية الاقتصادية، بما يتيح الوصول إلى تصور متكامل يستند إلى دراسات واضحة قبل اتخاذ أي قرارات بشأن مستقبل الموقع.

ووجّه محافظ القليوبية بضرورة استكمال حصر البيانات والمعلومات المتعلقة بالموقع، والتنسيق بين الجهات المعنية لدراسة المقترحات المختلفة وتحديد أنسب البدائل المتاحة، مع مراعاة الأبعاد القانونية والتخطيطية والاقتصادية لكل مقترح.

وأكد المحافظ أهمية تعظيم الاستفادة من المواقع والأصول ذات الإمكانات الاستثمارية، والعمل على دراسة أفضل سبل إعادة توظيفها بما يحقق قيمة مضافة، ويدعم جهود التنمية بالمحافظة، ويسهم في الاستفادة من الموارد المتاحة بصورة أكثر كفاءة خلال المرحلة المقبلة.

القليوبية محافظة القليوبية محافظ القليوبية الطريق الزراعي بنها

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