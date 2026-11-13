صوت مزعج بقصد الاستعراض.. تفاصيل ضبط طالب بدراجته النارية في القليوبية

تباشر جهات التحقيق المختصة التحقيق في واقعة ضبط طالب أحدث أصواتا مزعجة بدراجته النارية في القليوبية، بعد إجراء تعديلات بمخرج العادم الخاص بها بقصد الاستعراض.

كواليس الواقعة

وكانت الأجهزة الأمنية قد كشفت ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام قائد دراجة نارية بإجراء تعديلات بمخرج العادم الخاص بالدراجة، محدثًا أصواتًا مزعجة بمحافظة القليوبية.

وبالفحص، أمكن تحديد وضبط الدراجة النارية الظاهرة بمقطع الفيديو، وتبين أنها بدون لوحات معدنية، كما تم ضبط قائدها، وتبين أنه طالب مقيم بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، حال تواجده بأحد الشوارع بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، بقصد الاستعراض.

وتم التحفظ على الدراجة النارية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.