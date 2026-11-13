الأوقاف: «فقه صنائع المعروف» موضوع خطبة الجمعة اليوم بجميع المساجد

حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة اليوم بعنوان «فقه صنائع المعروف»، وذلك بجميع المساجد، لتسليط الضوء على أهمية الإحسان إلى الآخرين، وترسيخ قيم التكافل والتراحم والتماسك المجتمعي، وإبراز دور الأعمال الخيرية في مساعدة المجتمع على مواجهة الأزمات والحفاظ على استقرار الوطن.

وأوضحت الوزارة أن الخطبة تستهدف بيان أثر صنائع المعروف في تقوية الروابط الاجتماعية وتعزيز التعاون بين أفراد المجتمع، ودورها في تجاوز الأزمات والحد من آثارها، من خلال نشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية، وحث المواطنين على مساعدة المحتاجين وإغاثة الملهوفين، مع التحذير من خطورة البخل والأنانية وغياب التكافل على أمن المجتمع واستقراره النفسي والاجتماعي.

وتتناول الخطبة عددًا من القضايا الرئيسية، في مقدمتها دور أعمال الخير في توطيد التماسك المجتمعي وحماية استقرار الوطن، وصور الإحسان المختلفة وانعكاساتها على نشر الرحمة بين الناس، فضلًا عن أهمية التكافل في دعم الأمن النفسي والاجتماعي ومواجهة الأزمات، والتحذير من البخل والأنانية، والتأكيد على أن التراحم أساس لحماية مقدرات المجتمع والحفاظ على تماسكه واستمرار نعمه.

صنائع المعروف ودورها في تعزيز التكافل وحماية استقرار الوطن

وتوضح الخطبة أن ثمار المعروف لا تعود بالنفع على الشخص الذي يتلقاه وحده، بل تمتد آثارها إلى المجتمع بأكمله، إذ تسهم في تقوية العلاقات بين أفراده، ونشر الثقة والتعاون وتحمل المسؤولية، وترسيخ الشعور بأن المجتمع كيان واحد يتشارك أفراده الحقوق والواجبات، وهو ما يدعم استقراره ويعزز قدرته على مواجهة الأزمات.

وتؤكد أن الوقوف بجانب الضعفاء، وتلبية احتياجات المحتاجين، ومواساة المصابين، كلها صور للإحسان تدعم قيم الرحمة والتكافل، وتزيد من قدرة المجتمع على مواجهة التحديات، مستشهدة بقول الله تعالى: «هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ» [الرحمن: 60].

وتشير الخطبة إلى أن العطاء من الركائز الأساسية التي يقوم عليها تماسك المجتمع، وأن الحرص على نفع الآخرين وتخفيف معاناتهم يعزز الألفة والترابط، ويقلل من مشاعر الجفاء والفرقة، ويساعد الوطن على تجاوز المحن والشدائد.

وتحث الخطبة على التمسك بأعمال الخير ونشر المعروف بين الناس، باعتبار ذلك من الوسائل التي تحمي كيان الوطن وتقوي أركانه، لافتة إلى تعدد صور المعروف، ومنها إطعام الجائع، ورعاية اليتيم، ومساعدة الضعيف والمحتاج، وإغاثة الملهوف والمكروب، وإفشاء السلام، وإرشاد الضال، وتوجيه الحائر، وتفريج كربات المكروبين، والمساهمة في سداد الديون وتوفير احتياجات المحتاجين.

كما تلفت إلى قيمة الكلمة الطيبة في جبر الخواطر وتقريب القلوب، مع التأكيد على ضرورة إخلاص العمل لله تعالى، والابتعاد عن المن والأذى، حتى تؤدي أعمال المعروف دورها في نشر الرحمة وتقوية الروابط الإنسانية بين أفراد المجتمع.

وتستشهد الخطبة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «صَنَائِعُ الْمَعْرُوفِ تَقِي مَصَارِعَ السُّوءِ، وَالْآفَاتِ، وَالْهَلَكَاتِ، وَأَهْلُ الْمَعْرُوفِ فِي الدُّنْيَا هُمْ أَهْلُ الْمَعْرُوفِ فِي الْآخِرَةِ».

الأوقاف تحذر من البخل والأنانية

وتسلط الخطبة الضوء على دور التكافل في تحقيق الأمن النفسي والاجتماعي، موضحة أن إحساس الإنسان بوجود من يسانده في أوقات المحن والشدائد يمنحه الطمأنينة ويقوي انتماءه، ويحد من العزلة، ويزيد الثقة بين أفراد المجتمع، ويجعل الوطن أكثر قدرة على التعامل مع الأزمات.

وتبين أن المجتمعات التي يحرص أبناؤها على التعاون في الأوقات العادية تكون أقدر على التكاتف عندما تواجه الأزمات، الأمر الذي يساعد على الحد من التفكك ومشاعر الحقد والحسد، ويعزز المودة والتراحم والتعاون بين مختلف فئات المجتمع.

وتوضح الخطبة أن انتشار التكافل يسهم في رفع الروح المعنوية للأفراد، والتخفيف من القلق والاضطرابات النفسية التي قد تنتج عن الشعور بالعجز أو الوحدة، كما يدعم قدرة المجتمع على رعاية أبنائه، بحيث يقف القوي إلى جانب الضعيف، ويساعد القادر المحتاج، انطلاقًا من قيم الرحمة والمسؤولية المشتركة.

وفي المقابل، تحذر الخطبة من البخل ورفض تقديم المعروف، باعتبارهما من الأسباب التي تهدد تماسك المجتمعات، حيث يؤدي انتشار الأنانية واللامبالاة إلى تحويل العلاقات الإنسانية إلى مجرد مصالح محدودة، وانشغال كل إنسان بمكاسبه الشخصية دون الالتفات إلى معاناة الآخرين.

وتستحضر الخطبة قصة أصحاب الجنة الواردة في سورة القلم، الذين أرادوا الاستئثار بثمار جنتهم وحرمان المساكين منها، فابتلاهم الله تعالى، لتكون قصتهم تذكيرًا بعواقب الشح ومنع الحقوق، وضرورة تقدير قيمة العطاء والابتعاد عن الفردية والأنانية.

كما تستشهد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِيَّاكُمْ وَالشُّحَّ؛ فَإِنَّ الشُّحَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، أَمَرَهُمْ بِالْقَطِيعَةِ فَقَطَعُوا، وَأَمَرَهُمْ بِالْفُجُورِ فَفَجَرُوا، وَأَمَرَهُمْ بِالْبُخْلِ فَبَخِلُوا».

وتشدد الخطبة على أن استقرار المجتمعات لا يتحقق إلا بالتراحم والتكافل وحفظ الحقوق، ومساندة القادر لمن يحتاج إلى العون، وقيام كل فرد بما عليه من مسؤوليات، محذرة من أن غياب المسؤولية الاجتماعية يضعف الروابط بين الناس ويهدد استقرار المجتمع.

الخطبة الثانية: التراحم منهج حياة والتكافل يظهر وقت الشدائد

وتتناول الخطبة الثانية أهمية صيانة مقدرات المجتمع والحفاظ على نعمه من خلال ترسيخ قيم الرحمة والبذل والعطاء، محذرة من قسوة القلوب وغياب الرحمة، ومؤكدة أن المعروف ليس مجرد مساعدة مادية مؤقتة، بل هو قيمة تحيي القلوب وتحمي المجتمع من القسوة والتفكك.

وتستشهد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ»، موضحة أن انتشار الرحمة والمودة بين أفراد المجتمع يساعد على تقليل الفجوات بينهم، ويحافظ على العلاقات الإنسانية من التفكك، بينما يؤدي غياب الرحمة إلى تراجع قيم الإنسانية والأخوة الصادقة.

وتؤكد الخطبة أن فقه صنائع المعروف لا يقتصر على كلمات ومواعظ يسمعها الناس ثم ينصرفون عنها، وإنما يمثل أسلوب حياة وضرورة اجتماعية وعبادة تتجدد كلما احتاج إنسان إلى مساعدة أخيه، مشيرة إلى أن أهمية التكافل تظهر بوضوح أكبر خلال الأزمات والشدائد التي تستدعي تضافر الجهود وتقديم المساندة للمحتاجين والمصابين.

وتستعرض الخطبة ما وصفته بهبة أبناء الوطن لنجدة المصابين ومواساة المكلومين في حادث العياط، باعتباره صورة تعكس أصالة الشعب المصري وتمسكه بقيم المروءة والإغاثة والتضامن، من خلال التبرع بالدم، وتقديم الدعم النفسي والمادي، وفتح البيوت لاستقبال المصابين وأسرهم.

وتشير إلى أن هذه المواقف الإنسانية تؤكد استمرار قيم التكافل والتراحم داخل المجتمع المصري، وتبرز قدرة المواطنين على التكاتف في أوقات الأزمات، بما يدعم التلاحم المجتمعي ويعكس أهمية المشاركة الإيجابية في مساندة المتضررين.

وتستشهد الخطبة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى».

وتختتم الخطبة بالدعاء لشهداء حادث العياط وجميع موتى المسلمين بالرحمة والمغفرة، وأن يسكنهم الله فسيح جناته، وأن يحفظ الله مصر وسائر بلاد العالمين من كل مكروه وسوء.