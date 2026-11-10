الأوقاف تعلن أسماء المرشحين للاختبارات المكملة لنهائيات مسابقة القرآن العالمية

أعلنت وزارة الأوقاف أسماء المرشحين لأداء الاختبارات المكملة لنهائيات المسابقة العالمية الثالثة والثلاثين للقرآن الكريم، والمقرر عقدها يوم الأحد ٢٢ من نوفمبر ٢٠٢٦، في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحًا، بمسجد النور بالعباسية.

وتنبه وزارة الأوقاف إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات التالية:

- إحضار صورة من بطاقة الرقم القومي، مع ضرورة وجود الأصل للاطلاع عليه.

- إحضار صورة شخصية حديثة.

- بالنسبة للناشئة: يُكتفى بإحضار صورة من شهادة الميلاد، مع صورة من بطاقة الرقم القومي لولي الأمر، لمن هم دون الحادية والعشرين عامًا.

- بالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة: يشترط إحضار شهادة طبية تثبت الحالة، أو بطاقة الخدمات المتكاملة.

ويمكن الاطلاع على أسماء المرشحين : اضغط هنا

أسماء المرشحين للمشاركة في المسابقة العالمية للقرآن

وكانت وزارة الأوقاف أعلنت أسماء المرشحين من داخل مصر للمشاركة في المسابقة العالمية الثالثة والثلاثين للقرآن الكريم.

وأضافت وزارة الأوقاف في بيانها اليوم، أن أسماء المرشحين من داخل جمهورية مصر العربية للمشاركة في المسابقة العالمية الثالثة والثلاثين للقرآن الكريم، في الأفرع المحددة قرين اسم كل مرشح.

ويمكن لمن يرغب في الاطلاع على أسماء المرشحين الدخول على هذا الرابط: اضغط هنا