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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جنوب الوادي الأهلية تبحث إنشاء مكتب بريد بالجامعة لخدمة الطلاب وهيئة التدريس

جامعة جنوب الوادى الأهلية
جامعة جنوب الوادى الأهلية
يوسف رجب

بحث الدكتور عباس محمد منصور، رئيس جامعة جنوب الوادي الأهلية بقنا، والأستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس مجلس أمناء الجامعة، آفاق التعاون المشترك قيادات الهيئة القومية للبريد المصرى، وإمكانية إنشاء مكتب بريد داخل الحرم الجامعي، لتوفير الخدمات البريدية والمالية لطلاب الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.

وضم وفد البريد المصري كل من: عادل عايش، رئيس قطاع مناطق بريد مصر العليا، و ريمون ملاك وهبة، مدير عام الإدارة العامة لمنطقة بريد قنا، و محمود محمد حسين، مدير إدارة المبيعات بمنطقة بريد قنا، وامبارك حمتو سيد، رئيس قسم المبيعات بمنطقة بريد قنا، و كريمة فاروق علي، مسؤولة العلاقات العامة بمنطقة بريد قنا.

وتناول اللقاء سبل الاستفادة من الخدمات المتنوعة التي يقدمها البريد المصري، وآليات إتاحتها داخل الجامعة، بما يسهم في تسهيل حصول منتسبي الجامعة على الخدمات البريدية والمالية، وتوفير الوقت والجهد، إلى جانب دعم جهود تطوير منظومة الخدمات المقدمة داخل الحرم الجامعي.

وأكد الدكتور عباس منصور، رئيس جامعة جنوب الوادى  الأهلية، حرص الجامعة على توسيع مجالات التعاون مع مؤسسات الدولة، وبناء شراكات تسهم في تقديم خدمات متكاملة للمجتمع الجامعي، مشيرًا إلى أهمية التعاون مع البريد المصري في مواكبة توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير مستوى الخدمات المقدمة للطلاب والعاملين.

وشهدت الزيارة إجراء معاينة ميدانية لأحد المواقع المقترحة داخل الحرم الجامعي لإنشاء مكتب البريد، تمهيدًا لدراسة الاشتراطات الفنية والتشغيلية اللازمة، تمهيدًا لاتخاذ الخطوات التنفيذية اللازمة لتقديم الخدمات بصورة مباشرة ومنتظمة داخل الجامعة.

ويأتي هذا التحرك ضمن جهود جامعة جنوب الوادي الأهلية لتطوير بنيتها الخدمية، وتعزيز التعاون مع المؤسسات الوطنية، بما يوفر بيئة جامعية متكاملة تلبي احتياجات الطلاب ومنتسبي الجامعة.

قنا جامعة جنوب الوادي الأهلية مكتب بريد البريد المصري أخبار قنا

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