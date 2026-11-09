تعليم قنا يحصد 5 مراكز متقدمة جمهورياً فى مسابقات الاتحادات الطلابية

أسفرت نتائج التصفيات النهائية للمسابقات القمية للاتحادات الطلابية والتربية الاجتماعية للعام الدراسي 2025/2026، عن تحقيق محافظة قنا 5 مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية، في مسابقات الرائد المثالي والرائد العام المثالي والأخصائي المثالي، بمختلف المراحل التعليمية، وذلك في تأكيد جديد على تميز الكوادر التربوية بالمحافظة وجهودها في دعم الأنشطة الطلابية.

من جانبه، قدم طارق محمد سعد الدين، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، خالص التهنئة للفائزين، مشيدًا بما بذلوه من جهود متميزة في مجال الاتحادات الطلابية والتربية الاجتماعية، ومؤكدًا أن هذه النتائج تعكس مستوى الأداء المتميز للعاملين بالمنظومة التعليمية، وحرصهم على المشاركة الفاعلة في مختلف المسابقات والأنشطة التربوية على مستوى الجمهورية.





وجاءت هذه المسابقات تحت إشراف سمية عبدالفتاح، مدير عام الشئون التنفيذية، والدكتور سيد مرزوق، موجه عام التربية الاجتماعية، وفي إطار الجهود المبذولة لدعم الأنشطة التربوية والطلابية وتشجيع الكوادر المتميزة على المشاركة والمنافسة وتحقيق أفضل النتائج.

وأسفرت نتائج محافظة قنا، عن فوز كلا من:

منى مسعود شبيبة، المركز الخامس في مسابقة الرائد المثالي "المرحلة الإعدادية، إدارة نقادة التعليمية"، الحسن محمد عمران، المركز التاسع في مسابقة الرائد المثالي "المرحلة الثانوية، إدارة نقادة التعليمية، حازم مصطفى بدوي، المركز العاشر في مسابقة الرائد العام المثالي، المرحلة الابتدائية، إدارة فرشوط التعليمية، الطيب خضري حسن، المركز الخامس في مسابقة الرائد العام المثالى، المرحلة الثانوية، إدارة نقادة التعليمية، عطيات عبدالمريد سعد الدين، المركز الثالث في مسابقة الأخصائي المثالي، المرحلة الابتدائية، إدارة قنا التعليمية.

وأعرب وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، عن تمنياته للفائزين بدوام التوفيق ومواصلة مسيرة التميز والنجاح، وتحقيق المزيد من الإنجازات التي ترفع اسم تعليم قنا عاليًا في مختلف المحافل والمسابقات التعليمية على مستوى الجمهورية.





