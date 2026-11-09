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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

خارج غرفة العمليات.. مستشفيات قنا الجامعية تنجح في إجراء منظار شعبي دقيق بجوار سرير مريض

مستشفى قنا الجامعى
مستشفى قنا الجامعى
يوسف رجب

نجح فريق طبي بمستشفيات قنا الجامعية، في إجراء منظار شعبي دقيق لاستخراج أنبوبة حنجرية، في تدخل طبي عاجل أُجري بجوار سرير المريض داخل مبنى المرزوقي للطوارئ والإصابات، نظرًا لخطورة حالته الصحية وعدم استقرار علاماته الحيوية وانخفاض مستوى الأكسجين بالدم في إطار حرص المستشفيات على سرعة التعامل مع الحالات الحرجة وتوفير الخدمات الطبية التخصصية.

تكمن أهمية التدخل الطبي في إجراء المنظار بجوار سرير المريض دون الحاجة إلى نقله لغرفة العمليات، تجنبًا للمخاطر المحتملة نتيجة عدم استقرار حالته الصحية، وضمانًا لسرعة تقديم الرعاية الطبية اللازمة، وهو ما يعكس جاهزية الفرق الطبية وقدرتها على التعامل مع الحالات الحرجة في الظروف الاستثنائية.

جاء التدخل بجهود قسم جراحة القلب والصدر، برئاسة الدكتور كرم مسلم عيسى، حيث ضم الفريق الطبي كلًا من الدكتور أحمد عدنان، مدرس جراحة القلب والصدر، والأطباء المقيمين أحمد كرم مسلم وعمرو محمد حسن، كما شارك من قسم التخدير والعناية المركزة الدكتورة رزان، أخصائي التخدير والعناية المركزة، والطبيب المقيم بيشوي عاطف، إلى جانب أسامة محمد من فريق تمريض جراحة القلب والصدر.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد خيري فكري، مدير مستشفى المرزوقي للطوارئ والإصابات، بأن هذا التدخل يعكس جاهزية المستشفى للتعامل مع الحالات الحرجة، وحرص الأطقم الطبية والتمريضية على سرعة الاستجابة وتقديم الرعاية اللازمة وفقًا لطبيعة كل حالة.

وأشار مدير مستشفى المرزوقي للطوارئ والإصابات، إلى أن التكامل بين مختلف التخصصات والعمل بروح الفريق يمثلان ركيزة أساسية للحفاظ على سلامة المرضى والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة.

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