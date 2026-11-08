أخبار قنا: تجهيز أسواق اليوم الواحد بالمظلات.. ومصرع شاب في حادث انقلاب دراجة نارية بمحور الشهيد باسم فكرى

شهدت محافظة قنا على مدار الساعات الماضية العديد من الأحداث أبرزها ، المجلس التنفيذي يوافق على إقامة مدرستين بفاو بحري والمحروسة وتغيير اسم مدرسة بالطويرات، السيطرة على حريق داخل شقة سكنية دون إصابات، المحافظ يوجه بتجهيز أسواق اليوم الواحد بالمظلات، ومصرع شاب في حادث انقلاب دراجة نارية أعلى محور الشهيد باسم فكرى.



مجلس تنفيذي قنا يوافق على إقامة مدرستين بفاو بحري والمحروسة وتغيير اسم مدرسة بالطويرات

وافق المجلس التنفيذى لمحافظة قنا برئاسة اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، على تغيير اسم مدرسة النجاح الابتدائية المشتركة بالطينة إلى مدرسة النجاح الابتدائية المشتركة بالمنيرة الحديثة، بقرية الطويرات بمركز قنا.



كما وافق المجلس التنفيذى، على تخصيص موقع الوحدة الصحية القديمة بقرية فاو بحري بمركز دشنا، لصالح مديرية التربية والتعليم، لإقامة مدرسة ابتدائية، وذلك بعد إلغاء قرار تخصيص الموقع السابق لإنتهاء الغرض منه، عقب إنشاء وحدة صحية بديلة ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

دون إصابات.. السيطرة على حريق داخل شقة سكنية في قنا

شهدت منطقة العبابدة شرق مدينة قنا، اندلاع حريق داخل شقة سكنية، ما استدعى تدخل قوات الحماية المدنية للسيطرة على النيران ومنع امتدادها للوحدات السكنية المجاورة.

وتلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد نشوب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة العبابدة شرق مدينة قنا، دون وقوع أي إصابات.

محافظ قنا يوجه بتجهيز أسواق اليوم الواحد بالمظلات

وجه اللواء الدكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، بحصر أماكن إقامة أسواق اليوم الواحد وموافاة السكرتير العام للمحافظة بها، مع العمل على توفير مواقع مخصصة لإقامة هذه الأسواق وتجهيزها بالمظلات اللازمة، بما يوفر بيئة مناسبة للعارضين والمواطنين، ويسهم في تحسين مستوى الخدمات وتيسير حصول المواطنين على احتياجاتهم الأساسية.

وشدد محافظ قنا، على أهمية اختيار المواقع المناسبة لإقامة الأسواق، وتجهيزها بالشكل الذي يضمن انتظام العمل بها، ويحقق الاستفادة المرجوة منها، سواء للعارضين أو المترددين عليها، في إطار جهود المحافظة لتطوير منظومة الأسواق وتوفير السلع والاحتياجات للمواطنين.



مصرع شاب في حادث انقلاب دراجة نارية أعلى محور الشهيد باسم فكرى بقنا



لقي شاب مصرعه، في حادث انقلاب دراجة نارية أعلى كوبري محور الشهيد باسم فكري، بين مركزي نقادة وقوص جنوب قنا.



تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد مصرع شاب في حادث انقلاب دراجة نارية أعلى كوبري محور الشهيد باسم فكري، بين مركزي نقادة وقوص.

