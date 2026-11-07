مصرع شاب في حادث انقلاب دراجة نارية أعلى محور الشهيد باسم فكرى بقنا

لقي شاب مصرعه، في حادث انقلاب دراجة نارية أعلى كوبري محور الشهيد باسم فكري، بين مركزي نقادة وقوص جنوب قنا.



تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد مصرع شاب في حادث انقلاب دراجة نارية أعلى كوبري محور الشهيد باسم فكري، بين مركزي نقادة وقوص.

وتبين من المعاينة الأولية للحادث، مصرع حامد عبد اللاه، 32 عامًا، مقيم بقرية الزوايدة، أثناء قيادة دراجة نارية أعلى المحور.

ودفع مرفق إسعاف قنا، بسيارة إلى موقع البلاغ وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.