دون إصابات.. السيطرة على حريق داخل شقة سكنية في قنا

شهدت منطقة العبابدة شرق مدينة قنا، اندلاع حريق داخل شقة سكنية، ما استدعى تدخل قوات الحماية المدنية للسيطرة على النيران ومنع امتدادها للوحدات السكنية المجاورة.

وتلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد نشوب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة العبابدة شرق مدينة قنا، دون وقوع أي إصابات.

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وجرى الدفع بسيارة إطفاء للتعامل مع الحريق ومحاولة السيطرة على النيران.

وتبين أن الحريق داخل الشقة دون أن يسفر عن أى إصابات بين المواطنين، وتمكنت قوات الحماية المدنية بمساعدة الأهالى من السيطرة على النيران.



وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، فيما أُخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات وكشف ملابساته.





