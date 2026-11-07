قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد عبدالجليل: كنت أتمنى رحيل حسام حسن عن منتخب مصر من الباب الكبير
تصعيد عسكري.. الجيش الإسرائيلي يُنفّذ تفجيرًا ضخمًا في بلدة زوطر الشرقية جنوب لبنان
زلزال يضرب اليابان بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر .. وإطلاق تنبيهات الطوارئ
باسم مرسي يوجّه رسالة إلى هاني أبو ريدة بعد اختيار علي ماهر مدربًا لمنتخب مصر
كنت أتمنى استمراره.. إبراهيم فايق: صفحة حسام حسن مع منتخب مصر ستظل ناصعة البياض
خسر أحد أبرز داعميه | بعد ثقة حسام حسن.. حمزة عبد الكريم أمام تحدٍ جديد مع علي ماهر
موعد مرتبات نوفمبر.. هل يحصل كل معلم على 4000 جنيه زيادة بعد قرار رئيس الوزراء؟
كنا بنهزر .. الداخلية تضبط المتهمين بإلقاء أكياس المياه على السيارات بالعبور
حصاد حسام حسن مع منتخب مصر.. 36 مباراة تكشف أرقام الفراعنة بين الانتصارات والتعثرات
إعلامي يكشف كواليس رحيل حسام حسن وموقف محمد صلاح من معسكر نوفمبر | تفاصيل
الجيش الأمريكي يستهدف سفينة في خليج عُمان.. واستهداف ناقلة نفطية قرب سواحل الإمارات
بعد واقعة الطفلة سلسبيل.. تحرّك برلماني لمُواجهة انتشار الكلاب ومطالب بإيوائها في شلاتر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الذكاء الاصطناعي يدخل الخدمات الحكومية.. وزير الاتصالات يكشف مستقبل مصر الرقمية

وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
منار عبد العظيم

كشف رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن توجه الوزارة نحو توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي الحديثة في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وعلى رأسها إدخال مفهوم «الذكاء الاصطناعي التوكيلي»، الذي يتيح للمواطن الاعتماد على وكيل ذكي مخصص لإنجاز مجموعة من الخدمات دفعة واحدة.

وأكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن قطاع الاتصالات يضع المواطن والدولة في قمة أولوياته الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن رؤية الوزارة تقوم على تسخير التكنولوجيا الحديثة لخدمة المجتمع، وتحقيق التنمية المستدامة، وتطوير الخدمات الرقمية بما يتناسب مع احتياجات المواطنين.

وجاءت تصريحات الوزير خلال كلمته في افتتاح معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والتي استندت إلى مخرجات وتوصيات «منتدى مصر 2029» وجلسات «مصر الرقمية».

الذكاء الاصطناعي يطور الخدمات الحكومية

وأوضح هندي أن الخدمات الحكومية الرقمية تتجه إلى مرحلة جديدة تعتمد على الخدمات الاستباقية، حيث يجد المواطن بياناته جاهزة على المنصات الرقمية، ويصبح بإمكانه إنجاز الخدمة من خلال سداد الرسوم دون الحاجة إلى إدخال البيانات نفسها بصورة متكررة.

وأضاف أن المنظومة الرقمية تستهدف أيضًا تذكير المواطنين بمواعيد استخراج وتجديد المستندات، مثل التراخيص والسجلات التجارية، بما يسهل متابعة الإجراءات وإنجاز الخدمات المطلوبة.

وأشار إلى أن إدخال مفهوم الذكاء الاصطناعي التوكيلي يمثل خطوة نحو تمكين المواطنين من الاستفادة من وكيل ذكي يستطيع تنفيذ مجموعة من الخدمات نيابة عنهم، بدلًا من التعامل مع كل خدمة بصورة منفصلة.

إدارة ذكية لشبكات الاتصالات وتقليل التكاليف

وفيما يتعلق بتطوير البنية التكنولوجية، أشار وزير الاتصالات إلى استخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة شبكات الاتصالات بصورة ذكية، وميكنة عمليات التشغيل، موضحًا أن هذه الجهود أسهمت في تحسين تغطية الشبكات وتقليل تكاليف التشغيل، بما ينعكس إيجابيًا على المستهلك مستقبلًا.

وأكد أن الوزارة تعمل على توفير خدمات الاتصالات والإنترنت بجودة عالية وأسعار مناسبة، باعتبارها من الخدمات الأساسية التي تسهم في تحسين جودة حياة المواطنين.

فرص عمل جديدة وتخصصات المستقبل

وشدد هندي على أهمية تنمية المهارات الرقمية من خلال برامج متخصصة تستهدف تأهيل المواطنين لسوق العمل، وتوفير فرص عمل لائقة تتماشى مع متطلبات الوظائف الحديثة.

وأضاف أن التركيز على تخصصات المستقبل وآليات التعلم المستمر يسهم في توفير فرص عمل عالية القيمة، ويدعم زيادة الدخل السنوي للمواطنين، بالتوازي مع التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة بمختلف القطاعات.

السيادة الرقمية أولوية لقطاع الاتصالات

وأكد وزير الاتصالات التزام القطاع بتوفير بنية تحتية آمنة ومستقرة، والحفاظ على الريادة الإقليمية لمصر في المجالات الرقمية، فضلًا عن المساهمة في دعم التنمية الاقتصادية.

وأوضح أن مفهوم البنية التحتية الآمنة اتسع في ظل التطور المتسارع لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، ليشمل ترسيخ مفهوم «السيادة الرقمية»، بما يعكس أهمية امتلاك بنية تكنولوجية قادرة على دعم التحول الرقمي وتأمين الخدمات والبيانات.

وتعكس محاور رؤية الوزارة توجهًا نحو تطوير الخدمات الحكومية، وتحسين كفاءة شبكات الاتصالات، وتأهيل الكوادر الرقمية، مع توسيع الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تيسير حياة المواطنين ودعم الاقتصاد.

الاتصالات التحول الرقمي الذكاء الاصطناعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطيل الدراسة غدًا

تعطيل الدراسة غدًا بسبب الأمطار.. هل يشمل القرار الصادر جميع المحافظات؟

وزير التربية والتعليم

هل يتم تعطيل الدراسة غداً في المدارس بجميع المحافظات بسبب الأمطار؟|توضيح عاجل

صورة أرشيفية

هل يتم تعطيل الدراسة غداً في مدارس محافظة القاهرة؟.. قرار عاجل الآن

بريطانيا ـ أرشيفية

السماء السوداء.. سيناريو مرعب تستعد له بريطانيا: 72 ساعة بلا كهرباء أو مياه أو اتصالات

سعر الذهب

1500 جنيه.. خسائر قوية تضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

حكومة الإحتلال الإسرائيلي

رسمياً.. رئيس إسرائيل يكلف غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة

الطقس

الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس اليوم.. أمطار رعدية ورياح وانخفاض درجات الحرارة

الزمالك

زلزال في قائمة الزمالك.. 9 لاعبين على أعتاب الرحيل وثورة تصحيح قبل الموسم الجديد

ترشيحاتنا

دار الإفتاء

كتب شرعية معتمدة وسهلة في العقيدة والعبادات.. تعرف عليها

ممارسة مهنة الطب

حكم ممارسة الطب ونشر وصفات دوائية من غير المتخصصين.. دار الإفتاء تجيب

انطلاق اختبارات رواق العلوم الشرعية والعربية بالجامع الأزهر

بمشاركة 16 ألف دارس.. انطلاق اختبارات رواق العلوم الشرعية والعربية بالجامع الأزهر | صور

بالصور

أحدثهم قيس عبد الفتاح .. نجوم خاضوا تجربة الزواج بعد الـ60

احدثهم قيس عبد الفتاح .. نجوم خاضوا تجربة الزواج بعد الـ60
احدثهم قيس عبد الفتاح .. نجوم خاضوا تجربة الزواج بعد الـ60
احدثهم قيس عبد الفتاح .. نجوم خاضوا تجربة الزواج بعد الـ60

انطلاق فعاليات التدريب المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2026.. صور

انطلاق فعاليات التدريب المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2026
انطلاق فعاليات التدريب المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2026
انطلاق فعاليات التدريب المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2026

فيديو

برومو حكاية حب مسموم

طرح البرومو التشويقي لحكاية «حب مسموم» رابع حكايات «القصة الكاملة» من بطولة نور النبوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من تصدير المهارات إلى صناعة الخدمات

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: انعكاسات نتائج انتخابات أمريكا وإسرائيل على إمدادات أسواق النفط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مجدي يعقوب.. الأيقونة

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الإنسان

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: انتخابات التجديد النصفي الأمريكية.. ومستقبل الشرق الأوسط

المزيد