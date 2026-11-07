ما تلاقيناش وليل يا ليل.. محمد يحيى يكشف تفاصيل تعاونه الجديد مع إليسا

يشارك الملحن الكبير محمد يحيى في ألبوم النجمة إليسا الجديد الذي يحمل اسم "أليسار" بتلحين أغنيتين هما: ماتلاقيناش، وليل يا ليل، وتحدث عن كواليس صناعة الألبوم خلال مداخلة هاتفية في برنامج "اليوم هنا القاهرة" المذاع على فضائية "Modern mti " وتقدمه الإعلامية فاتن عبد المعبود.

واستهل محمد يحيى حديثه بالإشارة إلى عبقرية الموسيقار الكبير محمد فوزي بمناسبة الاحتفال بمرور 60 عاما على ذكرى رحيله هذا العام قائلا: "حابب قبل الحديث عن أي موضوع وأنا سامع الكلام عن الموسيقار الكبير محمد فوزي في الحلقة أقول إنه كان أسطورة ولما ذاكرته وجدت موسيقاه سابقة عصره".

إليسا في الاستوديو

وتابع محمد يحيى حديثه عن كواليس التعاون مع إليسا بعد أن قدموا سويا عدة نجاحات سابقة وقال: "أرتاح في العمل مع إليسا وبيننا ألفة موسيقية، وهي تستمع لكل التفاصيل، وروحها حلوة في الاستوديو وخفيفة ومجتهدة ودؤوبة في عملها".

وأضاف محمد يحيى: "إليسا من الشخصيات العزيزة على قلبي إنسانيا وتجمعني بها عشرة، وحريص على التواجد معها في ألبوماتها والحمد لله كل ألبوم نقدم أعمالا مختلفة".

واختتم الملحن محمد يحيى حديثه مشيرا إلى الجانب الإنساني في شخصية إليسا قائلا: "إليسا تتميز بأنها شخصية طبيعية وكفنان يهمني الجانب الإنساني".

أغاني إليسا مع محمد يحيى

وينضم تعاون إليسا مع محمد يحيى في ألبوم "أليسار" إلى سلسلة نجاحات سابقة جمعت بينهما في أغان شهيرة من أبرزها: إلى كل اللي بيحبوني، هنغني كمان وكمان، تعبت منك، مكتوبة ليك، عمر جديد، العقد.

وفي ألبوم "أليسار" الجديد لحن محمد يحيى لـ إليسا أغنية "متلاقيناش" التي كتبها الشاعر الغنائي أحمد المالكي وتولى توزيعها موسيقيا أحمد أمين، ولحن لها أيضا في الألبوم الجديد أغنية "ليل يا ليل" التي كتبها الشاعر الغنائي ملاك عادل، وتولى التوزيع الموسيقي لها هادي شرارة.

إليسا تتصدر "التريند" بالألبوم الجديد

وتتصدر إليسا "تريند" منصات الموسيقى المختلفة بألبومها الجديد "أليسار" المكون من 14 أغنية وتقدم فيه أغنيات باللهجات المصرية واللبنانية، بالإضافة إلى خوضها تجربة الغناء باللهجة الخليجية لأول مرة في أغنية "شتا الرياض".

أغاني ألبوم "أليسار"

يضم ألبوم إليسا الأحدث "أليسار" مجموعة من الأغاني المتميزة وهي: "ليل يا ليل"، "هبطّل أحب"، "بدّي ياك"، "كشف الحساب"، "شتا الرياض"، "مطارات"، "ما تلاقيناش"، "سهلة الأذية"، "يبليك بالحب"، "احتمال"، "وشّي نوّر"، "عطيني غمرة"، "وعدني"، و"الأوضة الضلمة".