ممنوع وضعه على الجلد نهائياً.. تحذير من تشغيله لأشهر مرهم حروق

في إطار دورها الرقابي،لمنع تداول الأدوية المهربة ومجهولة المصدر ، حذرت هيئة الدواء المصرية في منشور لها حمل رقم 100 لعام 2026 من تشغيلة لمرهم شهير لعلاج الحروق .

وقالت هيئة الدواء في منشورها ، أن التشغيلة التي وجهت بتحريزها من الأسواق تحمل رقم “ 08226” لمرهم حروق يحمل إسم “ MEBO Ointment 15 grams” وذلك بناء علي الشركة صاحبة المنتج بعد رصد عبوات مجهولة المصدر .

تداول عبوات مجهولة المصدر

أشارت هيئة الدواء إلي أنه تم رصد تداول عبوات مجهولة المصدر من الصنف الموضح بعاليه وذلك بنا ًء على ما ورد الينا من شركة Pharmaceutical Industries ( Julphar) بأن العبوات بعدد من الإختلافات ، ولم يتم انتاجها او تصنيعها بمعرفتهم .

وبدورها وجهت هيئة الدواء المصرية ، ضبط وتحريز العبوات الغير مطابقة للمواصفاتمن المستحضر طبقا لما هو وارد مشيرة إلي أنه في حالة الشك في المستحضر الصيدلى يتم الرجوع

إلي هيئة الدواء المصرية سواء الإتصال بالخط الساخن 15301او الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة.

وأوضحت هيئة الدواء المصرية ، أن هذا التنبيه خاص بالتشغيلات الواردة في المنشور فقط ولا ينطبق على تداول المستحضر بشكل عام .