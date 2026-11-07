مدبولي يتفقد أجنحة معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا

تفقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجنحة معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا.

ورافقه عدد من الوزراء منهم وزير الاتصالات والعدل والصحة والتربية والتعليم والري والكهرباء .

واستمع مدبولي لشرح حول المعرض واستخدام الذكاء الاصطناعي والمشروعات الرقمية بالمعرض .

واكد رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن قطاع الاتصالات يضع المواطن والدولة في قمة أولوياته الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن رؤية الوزارة ترتكز على تسخير التكنولوجيا الحديثة لخدمة المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة.

أوضح هندي أن الوزارة تلتزم بتوفير حزمة من الخدمات الأساسية لرفع جودة حياة المواطن، تتصدرها خدمات الاتصالات والإنترنت بجودة عالية وأسعار مناسبة، بجانب التوسع في الخدمات الحكومية الرقمية لتسهيل الحصول عليها يوميًا للأسرة المصرية بشكل فوري.

وأضاف أن قطاع الاتصالات يعمل على توفير فرص عمل لائقة عبر برامج متخصصة لتنمية المهارات ال