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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مجلس جامعة طنطا يوافق على منح اللقب العلمي لـ4 أساتذة و9 أساتذة مساعدين

جامعة طنطا
جامعة طنطا
الغربية أحمد علي

وافق مجلس جامعة طنطا، خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 31 أكتوبر 2026، برئاسة الأستاذ الدكتور محمد حسين، رئيس الجامعة، على منح اللقب العلمي لوظيفة أستاذ لأربعة من أعضاء هيئة التدريس، واللقب العلمي لوظيفة أستاذ مساعد لتسعة آخرين، بعد استيفاء الإجراءات العلمية والأكاديمية المقررة، ووفقًا لتوصيات اللجان العلمية المختصة ومجالس الأقسام والكليات.

توجيهات جامعة طنطا 

وشملت الموافقة منح اللقب العلمي لوظيفة أستاذ لكل من: الدكتورة أسماء محمد علي القاضي بكلية الطب، والدكتورة هناء عبد الرحيم إبراهيم سالم بكلية التجارة، والدكتورة سوزان عبد المنعم عبد الغفار أحمد حرفوش بكلية التمريض، والدكتورة مرفت رمضان محمد الزاوي بكلية العلوم.

تحرك تنفيذي عاجل 

كما وافق المجلس على منح اللقب العلمي لوظيفة أستاذ مساعد لكل من: الدكتورة مروة أبو السعود طه إبراهيم سالم، والدكتور أحمد فكري أحمد الماريه، والدكتورة إيمان محمد محمد محمد العسكري، والدكتورة علا أحمد السيد طه، والدكتورة إسراء عبد الفتاح محمد فتوح سرور، بكلية الطب، والدكتورة سماح جمال أحمد البحيري بكلية التربية، والدكتورة بسمة الدسوقي أبو المعاطي إبراهيم بكلية الهندسة، والدكتورة أنغام السيد توفيق حافظ خليل بكلية التمريض، والدكتورة إيمان غريب رزق أحمد رزق بكلية العلوم.

رفع كفاءة الخدمات 

وفي سياق متصل، وافق مجلس الجامعة على منح 88 دبلومًا، و78 درجة ماجستير، و35 درجة دكتوراه في مختلف التخصصات العلمية والأكاديمية بكليات الجامعة.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي عاجل جامعة طنطا ترقيات المدرسين

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