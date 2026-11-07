القبض على شخص إدعى تعرضه للضرب من ضابط شرطة داخل مستشفى بالمنوفية

كشفت الأجهزة الأمنية ، تفاصيل مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعي، بشأن إدعاء أحد الأشخاص بتعرضه للضرب من قبل أحد ضباط الشرطة داخل إحدى المستشفيات عقب وفاة والدته بالمنوفية .

بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله، وأنه بتاريخ 2/ الجارى إستقبلت إحدى المستشفيات والدة القائم على النشر فى حالة إغماء فقام نجلها بالتعدى على الطاقم الطبى بالسب ظناً منه بتقاعسهم عن تقديم الرعاية الصحية لوالدته، فقامت إدارة المستشفى بإخطار نقطة الشرطة بتعدى "القائم على النشر" على طاقم العاملين بالسب، ولدى وصول ضابط الشرطة المذكور لإتخاذ الإجراءات القانونية أبدت إدارة المستشفى رغبتها فى الصلح والتراضى ، وتم إستدعاء القائم على النشر وإعترف بقيامه بنشر مقطع الفيديو بتاريخ 2/الجارى على حسابه بمواقع التواصل الإجتماعى بخلاف الحقيقة لمروره بحالة نفسية سيئة لوفاة والدته وعقب ذلك قام بحذف مقطع الفيديو .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .





