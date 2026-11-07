جمهوريت: تركيا لن توجه دعوات إلى الإسرائيليين لحضور "كوب 31"

كشفت صحيفة "جمهوريت" التركية، أن الحكومة في أنقرة لاترى أي أهمية في وجود إسرائيل على أراضيها في اجتماعات المناخ التي تعقد في البلاد خلال أيام.

وذكرت الصحيفة، أن تركيا لم توجه دعوات إلى القادة الإسرائيليين لحضور مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب 31" المقرر عقده في أنطاليا في الفترة من 9 إلى 20 نوفمبر.

وتستمر الخلافات بين تركيا والاحتلال، على قضية غزة وقضايا عالقة أخرى.



وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ، إن التطورات الإقليمية الأخيرة تُظهر أن النظام الدولي الحالي قد "رفع الراية البيضاء للاستسلام"، متهماً مؤسسات العالم بالوقوف مكتوفة الأيدي بينما يستمر العنف الإسرائيلي في غزة والضفة الغربية المحتلة.

وحذّر أردوغان، من أن النظام الدولي يعجز عن الحفاظ على السلام والأمن.

وقال أردوغان: "إن إرهاب المستوطنين غير الشرعيين، الذي يسعى إلى تهجير الفلسطينيين قسرًا من وطنهم التاريخي، يزداد جرأة يومًا بعد يوم تحت أنظار العالم الحديث غير المبالية".

وأشار أردوغان، إلى أن المؤسسات الدولية المكلفة بضمان السلام والأمن والاستقرار تقف مجدداً متفرجة على الفظائع التي تُرتكب في غزة، كما حدث في رواندا وسريبرينيتسا وغيرها من الأماكن.