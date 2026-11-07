مقتـ.ل 4 مسلحين خلال عملية للقوات الباكستانية في إقليم "خيبر بختونخوا"

لقي أربعة مسلحون حتفهم خلال عملية أمنية شنتها قوات الأمن الباكستانية في إقليم "خيبر بختونخوا" الواقع في شمال غرب البلاد.

وأفادت مصادر أمنية - لقناة (جيونيوز) الباكستانية اليوم /السبت/ - بأن العملية، التي نفذتها قوات الأمن بناء على معلومات استخباراتية في منطقة "بانو"، تأتي في إطار الجهود التي تبذلها الدولة للقضاء على خطر الإرهاب في الإقليم.

وأضافت المصادر أن قوات الأمن تمكنت من مصادرة كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر التي كانت بحوزة المسلحين الذين قُتلوا خلال العملية، مشيرة إلى أنه تم تنفيذ عمليات تطهير في المنطقة للقضاء على أيه مسلحين آخرين.

جدير بالذكر أن باكستان تشهد ارتفاعا ملحوظا في وتيرة الهجمات المسلحة، ويتم الإبلاغ عن معظم الهجمات في الأقاليم الباكستانية الحدودية مع أفغانستان وأبرزها "خيبر بختونخوا" و"بلوشستان".

وسجلت باكستان في سبتمبر 2026 أعلى حصيلة شهرية لهجمات المسلحين خلال 12 عاما.

وحثت إسلام آباد مرارا كابول على اتخاذ إجراءات صارمة لمنع الجماعات المسلحة من استخدام الأراضي الأفغانية لشن هجمات داخل الأراضي الباكستانية.