قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
باسم مرسي يوجّه رسالة إلى هاني أبو ريدة بعد اختيار علي ماهر مدربًا لمنتخب مصر
كنت أتمنى استمراره.. إبراهيم فايق: صفحة حسام حسن مع منتخب مصر ستظل ناصعة البياض
خسر أحد أبرز داعميه | بعد ثقة حسام حسن.. حمزة عبد الكريم أمام تحدٍ جديد مع علي ماهر
موعد مرتبات نوفمبر.. هل يحصل كل معلم على 4000 جنيه زيادة بعد قرار رئيس الوزراء؟
كنا بنهزر .. الداخلية تضبط المتهمين بإلقاء أكياس المياه على السيارات بالعبور
حصاد حسام حسن مع منتخب مصر.. 36 مباراة تكشف أرقام الفراعنة بين الانتصارات والتعثرات
إعلامي يكشف كواليس رحيل حسام حسن وموقف محمد صلاح من معسكر نوفمبر | تفاصيل
الجيش الأمريكي يستهدف سفينة في خليج عُمان.. واستهداف ناقلة نفطية قرب سواحل الإمارات
بعد واقعة الطفلة سلسبيل.. تحرّك برلماني لمُواجهة انتشار الكلاب ومطالب بإيوائها في شلاتر
رابطة الأندية المحترفة تُهنئ علي ماهر بمناسبة توليه تدريب منتخب مصر
نتنياهو يقترب من الرحيل .. هل يُغيّر «آيزنكوت» سياسة إسرائيل تجاه فلسطين أم يسير على النهج نفسه؟
عباية تتسبّب في مصرع شاب وإصابة شقيقته بعد انقلاب دراجتهما النارية بالفيوم .. شاهد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

كيف يحصل كبار السن على الرعاية الصحية بالمنازل؟ ..عبد الصمد ماهر يكشف التفاصيل

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

كشف الكاتب الصحفي عبد الصمد ماهر، المتخصص في أخبار وزارة الصحة، تفاصيل جهود الدولة لتطوير منظومة الرعاية الصحية لكبار السن، وتوفير الخدمات الطبية اللازمة لهم، خاصة الحالات التي تواجه صعوبة في الحركة أو التوجه إلى المستشفيات والوحدات الصحية.

وأوضح عبد الصمد ماهر أن خطة وزارة الصحة 2030 تستهدف الوصول إلى مفهوم الشيخوخة الصحية، من خلال التدخل المبكر والوقاية من الأمراض، والعمل على مساعدة المواطنين في الوصول إلى مرحلة التقدم في العمر وهم يتمتعون بصحة جيدة.

زيارات منزلية لكبار السن في مختلف المحافظات

وأضاف عبد الصمد ماهر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة مجدي ببرنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة صدى البلد، أن وزارة الصحة تنفذ زيارات منزلية دورية لكبار السن في مختلف المحافظات، خاصة الأشخاص الذين يعانون صعوبة الحركة ولا يستطيعون الوصول إلى الوحدات الصحية بسهولة.

وأشار إلى أن إحدى المحافظات سجلت نحو 24 ألف زيارة منزلية، في إطار جهود تقديم الخدمات الطبية للمواطنين داخل منازلهم، وتسهيل حصول كبار السن على الرعاية الصحية اللازمة.

فحوصات طبية للكشف المبكر عن الأمراض

وأوضح أن وحدات الرعاية الأولية تقدم خدمات طبية مخصصة لكبار السن، تشمل قياس الطول والوزن وضغط الدم ومستوى السكر، إلى جانب فحوصات القلب، وإجراء استبيانات للكشف عن القلق والاكتئاب واضطرابات الذاكرة.

وأكد أن هذه الخدمات تستهدف متابعة الحالة الصحية لكبار السن، واكتشاف المشكلات الصحية والنفسية في مراحل مبكرة، بما يساعد على التدخل المناسب وتقديم الرعاية اللازمة.

عيادة متخصصة لكبار السن بمستشفى الخانكة

ولفت عبد الصمد ماهر إلى افتتاح عيادة نهارية بمستشفى الخانكة للصحة النفسية، متخصصة في رعاية كبار السن المصابين بالاضطرابات النفسية، في إطار التوسع في الخدمات الطبية المقدمة لهذه الفئة.

وأضاف أن المبادرات الصحية لا تقتصر على تقديم الفحوصات والعلاج فقط، بل تمتد إلى تأهيل المرافقين وتوفير دورات تدريبية تساعدهم على التعامل الصحي والنفسي مع كبار السن، بما يضمن توفير بيئة مناسبة لرعايتهم.

أرقام الاستفسار عن خدمات رعاية كبار السن

وأشار إلى إمكانية الاستفسار عن الخدمات الصحية المقدمة لكبار السن من خلال الخط الساخن 105 أو الرقم 15335، أو التوجه إلى أقرب وحدة صحية للتعرف على الخدمات المتاحة وطرق الاستفادة منها.

وتأتي هذه الجهود ضمن خطة تستهدف تعزيز الرعاية الصحية لكبار السن، وتسهيل حصولهم على الخدمات الطبية، سواء داخل الوحدات الصحية أو من خلال الزيارات المنزلية.

الصحة رعاية كبار السن الصحة النفسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطيل الدراسة غدًا

تعطيل الدراسة غدًا بسبب الأمطار.. هل يشمل القرار الصادر جميع المحافظات؟

وزير التربية والتعليم

هل يتم تعطيل الدراسة غداً في المدارس بجميع المحافظات بسبب الأمطار؟|توضيح عاجل

صورة أرشيفية

هل يتم تعطيل الدراسة غداً في مدارس محافظة القاهرة؟.. قرار عاجل الآن

بريطانيا ـ أرشيفية

السماء السوداء.. سيناريو مرعب تستعد له بريطانيا: 72 ساعة بلا كهرباء أو مياه أو اتصالات

سعر الذهب

1500 جنيه.. خسائر قوية تضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

حكومة الإحتلال الإسرائيلي

رسمياً.. رئيس إسرائيل يكلف غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة

الطقس

الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس اليوم.. أمطار رعدية ورياح وانخفاض درجات الحرارة

الزمالك

زلزال في قائمة الزمالك.. 9 لاعبين على أعتاب الرحيل وثورة تصحيح قبل الموسم الجديد

ترشيحاتنا

مرتبات

خلال 17 يوما.. صرف مرتبات شهر نوفمبر 2026 للعاملين بالدولة

سعر الذهب

طلع 5 جنيهات.. الذهب في الصاغة الآن

قائمة أسعار السجائر بعد الزيادة الجديدة

كليوباترا بكام؟! وميريت الأعلى سعراً.. تعرف على أسعار السجائر بعد الزيادة الجديدة اليوم

بالصور

أحدثهم قيس عبد الفتاح .. نجوم خاضوا تجربة الزواج بعد الـ60

احدثهم قيس عبد الفتاح .. نجوم خاضوا تجربة الزواج بعد الـ60
احدثهم قيس عبد الفتاح .. نجوم خاضوا تجربة الزواج بعد الـ60
احدثهم قيس عبد الفتاح .. نجوم خاضوا تجربة الزواج بعد الـ60

انطلاق فعاليات التدريب المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2026.. صور

انطلاق فعاليات التدريب المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2026
انطلاق فعاليات التدريب المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2026
انطلاق فعاليات التدريب المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2026

فيديو

برومو حكاية حب مسموم

طرح البرومو التشويقي لحكاية «حب مسموم» رابع حكايات «القصة الكاملة» من بطولة نور النبوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من تصدير المهارات إلى صناعة الخدمات

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: انعكاسات نتائج انتخابات أمريكا وإسرائيل على إمدادات أسواق النفط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مجدي يعقوب.. الأيقونة

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الإنسان

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: انتخابات التجديد النصفي الأمريكية.. ومستقبل الشرق الأوسط

المزيد