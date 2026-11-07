كيف يحصل كبار السن على الرعاية الصحية بالمنازل؟ ..عبد الصمد ماهر يكشف التفاصيل

كشف الكاتب الصحفي عبد الصمد ماهر، المتخصص في أخبار وزارة الصحة، تفاصيل جهود الدولة لتطوير منظومة الرعاية الصحية لكبار السن، وتوفير الخدمات الطبية اللازمة لهم، خاصة الحالات التي تواجه صعوبة في الحركة أو التوجه إلى المستشفيات والوحدات الصحية.

وأوضح عبد الصمد ماهر أن خطة وزارة الصحة 2030 تستهدف الوصول إلى مفهوم الشيخوخة الصحية، من خلال التدخل المبكر والوقاية من الأمراض، والعمل على مساعدة المواطنين في الوصول إلى مرحلة التقدم في العمر وهم يتمتعون بصحة جيدة.

زيارات منزلية لكبار السن في مختلف المحافظات

وأضاف عبد الصمد ماهر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة مجدي ببرنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة صدى البلد، أن وزارة الصحة تنفذ زيارات منزلية دورية لكبار السن في مختلف المحافظات، خاصة الأشخاص الذين يعانون صعوبة الحركة ولا يستطيعون الوصول إلى الوحدات الصحية بسهولة.

وأشار إلى أن إحدى المحافظات سجلت نحو 24 ألف زيارة منزلية، في إطار جهود تقديم الخدمات الطبية للمواطنين داخل منازلهم، وتسهيل حصول كبار السن على الرعاية الصحية اللازمة.

فحوصات طبية للكشف المبكر عن الأمراض

وأوضح أن وحدات الرعاية الأولية تقدم خدمات طبية مخصصة لكبار السن، تشمل قياس الطول والوزن وضغط الدم ومستوى السكر، إلى جانب فحوصات القلب، وإجراء استبيانات للكشف عن القلق والاكتئاب واضطرابات الذاكرة.

وأكد أن هذه الخدمات تستهدف متابعة الحالة الصحية لكبار السن، واكتشاف المشكلات الصحية والنفسية في مراحل مبكرة، بما يساعد على التدخل المناسب وتقديم الرعاية اللازمة.

عيادة متخصصة لكبار السن بمستشفى الخانكة

ولفت عبد الصمد ماهر إلى افتتاح عيادة نهارية بمستشفى الخانكة للصحة النفسية، متخصصة في رعاية كبار السن المصابين بالاضطرابات النفسية، في إطار التوسع في الخدمات الطبية المقدمة لهذه الفئة.

وأضاف أن المبادرات الصحية لا تقتصر على تقديم الفحوصات والعلاج فقط، بل تمتد إلى تأهيل المرافقين وتوفير دورات تدريبية تساعدهم على التعامل الصحي والنفسي مع كبار السن، بما يضمن توفير بيئة مناسبة لرعايتهم.

أرقام الاستفسار عن خدمات رعاية كبار السن

وأشار إلى إمكانية الاستفسار عن الخدمات الصحية المقدمة لكبار السن من خلال الخط الساخن 105 أو الرقم 15335، أو التوجه إلى أقرب وحدة صحية للتعرف على الخدمات المتاحة وطرق الاستفادة منها.

وتأتي هذه الجهود ضمن خطة تستهدف تعزيز الرعاية الصحية لكبار السن، وتسهيل حصولهم على الخدمات الطبية، سواء داخل الوحدات الصحية أو من خلال الزيارات المنزلية.