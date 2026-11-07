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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مد التصالح في مخالفات البناء.. وائل فايز يكشف تفاصيل المهلة الجديدة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
منار عبد العظيم

كشف الكاتب الصحفي وائل فايز تفاصيل مد فترة التصالح في مخالفات البناء، موضحًا أن القرار يمنح المواطنين فرصة إضافية لتقديم طلبات التصالح أو استكمال المستندات المطلوبة، بما يساعد على تقنين أوضاع العقارات المخالفة والاستفادة من التيسيرات التي يتيحها القانون.

ويأتي مد المهلة في إطار جهود الدولة لإنهاء ملف مخالفات البناء، وإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من المواطنين لتوفيق أوضاعهم وفقًا لأحكام قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023.

6 أشهر إضافية للتصالح في مخالفات البناء

وبدأت المهلة الجديدة في 5 نوفمبر 2026، وتستمر لمدة 6 أشهر حتى 5 مايو 2027، لتتيح للمواطنين فرصة التقدم بطلبات التصالح أو استكمال الأوراق والاشتراطات اللازمة للانتهاء من ملفاتهم.

ضرورة استكمال إجراءات التصالح

ويستهدف مد فترة التصالح إتاحة الوقت أمام المواطنين لاستكمال الإجراءات المطلوبة، خاصة أصحاب الطلبات التي لم تنتهِ الجهات المختصة من فحصها أو البت فيها، بما يدعم جهود تقنين الأوضاع وإنهاء الملفات المعلقة.

فوائد التصالح وتقنين الأوضاع

ويساعد التصالح في مخالفات البناء على تقنين الوضع القانوني للعقارات وفقًا للضوابط المحددة، كما يتيح للمواطنين الاستفادة من المزايا المرتبطة بالحصول على نموذج التصالح النهائي، وزيادة القيمة السوقية للعقار، وإمكانية استكمال إجراءات توصيل المرافق بشكل رسمي وفقًا للقواعد المنظمة.

التصالح في مخالفات البناء مخالفات البناء فترة التصالح

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