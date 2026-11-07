487 شحنة أسمدة و473 أخري إضافات أعلاف.. نشاط رقابي مكثف لوزارة الزراعة

نشر المركز الإعلامي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا تضمن أبرز جهود الوزارة خلال الأسبوع الماضي في تنفيذ استراتيجية الدولة لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز التنمية الزراعية المستدامة، في الفترة من 29 اكتوبر وحتى 5 نوفمبر الجاري



كثفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال الأسبوع الماضي، جهودها في مختلف القطاعات الزراعية والإنتاجية والبحثية والرقابية، تنفيذا لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بهدف دعم المزارعين، وتطوير الخدمات الزراعية، وتعزيز الأمن الغذائي، وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة، وفتح آفاق جديدة للتعاون الدولي، إلى جانب إحكام الرقابة على مستلزمات الإنتاج وسلامة الغذاء.

وشهد الأسبوع نشاطا مكثفا للسيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حيث سلم شهادات التخرج لـ10 متدربين من جمهورية أوغندا الشقيقة، في ختام أحد البرامج التدريبية التي تستهدف تعزيز التعاون الزراعي وتبادل الخبرات وبناء القدرات مع الدول الأفريقية.



كما عقد الوزير لقاء مع عدد من مزارعي محافظة الجيزة، استمع خلاله إلى مطالبهم ومشكلاتهم، وناقش سبل التعامل معها وتقديم أوجه الدعم اللازمة لهم، بما يسهم في تذليل العقبات التي تواجه العملية الإنتاجية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمزارعين.



وافتتح علاء فاروق النسخة الخامسة من مهرجان النباتات الطبية والعطرية، بالمتحف الزراعي بالدقي، في إطار دعم هذا القطاع الواعد وتعزيز فرص الاستثمار والتصنيع والتصدير، والاستفادة من المقومات التي تمتلكها مصر في إنتاج النباتات الطبية والعطرية.

وفي إطار جهود تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، أصدرت الوزارة 797 ترخيص تشغيل لمشروعات وأنشطة الثروة الحيوانية والداجنة، بما يدعم التوسع في الأنشطة الإنتاجية وتيسير إجراءات التشغيل أمام المستثمرين والمربين.

كما استقبلت الوزارة المستشار الإقليمي للشؤون الزراعية الفرنسي، لبحث مجالات التعاون وتبادل الخبرات في القطاع الزراعي.

تطوير الخدمات الزراعية ودعم المزارعين



وفي سياق تطوير منظومة الخدمات الزراعية والتواصل المباشر مع المزارعين، خصصت وزارة الزراعة، لأول مرة، رقما عبر تطبيق واتساب لتلقي شكاوى واستفسارات المزارعين بشأن توافر الأسمدة الزراعية، بما يتيح سرعة رصد المشكلات والتعامل معها ومتابعة انتظام وصول مستلزمات الإنتاج إلى مستحقيها.



كما تواصلت جهود متابعة منظومة الخدمات الزراعية ودعم المزارعين والإرشاد الزراعي، مع تكثيف الندوات الإرشادية لتوعية المنتفعين بالمراقبات الزراعية التابعة لقطاع استصلاح الأراضي، وتقديم التوصيات الفنية التي تسهم في تحسين الإنتاجية ورفع كفاءة الممارسات الزراعية.



وشاركت الوزارة في فعاليات مهرجان الزيتون الدولي الأول بمحافظة مطروح، للتعريف بأهمية محصول الزيتون ودعم المنتجين والتوسع في الاستفادة من الفرص الاستثمارية والتسويقية المرتبطة به.



وفي إطار تطوير منظومة البحث العلمي الزراعي، عقد رئيس مركز البحوث الزراعية اجتماعا مع مديري المعاهد البحثية، لبحث تطوير الأداء المؤسسي والارتقاء بمنظومة العمل البحثي والخدمي، إلى جانب تنظيم ورشة العمل الختامية للتعاون بين مركز البحوث الزراعية والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة، لاستعراض جهود التعاون ومخرجاته في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وفي إطار توجيهات وزير الزراعة بتكثيف المتابعة الميدانية للتجمعات الزراعية والتنموية بشمال سيناء، واصل الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء، جولاته الميدانية لمتابعة الاستعدادات للموسم الزراعي الجديد.



وشملت المتابعة الوقوف على حالة الزراعات القائمة ومعدلات نمو المحاصيل، ومدى الالتزام بتطبيق التوصيات الفنية والإرشادية، فضلا عن التعرف على احتياجات المنتفعين ومتابعة استعداداتهم للموسم الزراعي الجديد.



كما تضمنت الجولات تفقد المركز الزراعي للخدمات التنموية المتكاملة بالنثيلة، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة ودعم جهود التنمية الزراعية بالتجمعات في شمال سيناء.

التعاون الدولي وتنمية الثروة الحيوانية بالبحيرة



وفي محافظة البحيرة، شهد الأسبوع تعزيز التعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو»، لمتابعة تنفيذ مشروع معالجة آثار التغيرات المناخية، حيث عقد اجتماع مع محافظ البحيرة ووفد المنظمة، لمناقشة مستجدات المشروع وجهود التنسيق المشترك لتنفيذ أنشطته وتحقيق أهدافه.



كما تم تنفيذ قافلة بيطرية لدعم أكثر من 300 مربٍّ، في إطار جهود الوزارة لتقديم الخدمات البيطرية للمربين، والحفاظ على الثروة الحيوانية وتحسين مستوى الرعاية الصحية للماشية.



تعزيز سلامة الغذاء ودعم الصادرات والرقابة المعملية



وعلى صعيد الرقابة المعملية وضمان جودة المنتجات ومستلزمات الإنتاج الزراعي، واصلت المعامل التابعة للوزارة جهودها في استقبال وفحص العينات والشحنات، حيث استقبلت وفحصت أكثر من 28 ألف عينة غذائية خلال شهر أكتوبر، بما يدعم منظومة سلامة الغذاء والتحقق من مطابقة المنتجات للمواصفات والاشتراطات المعتمدة.



كما استقبلت 550 عينة رقابية من مصانع الأعلاف الخاضعة للمرور المفاجئ، وفحصت 473 شحنة من إضافات الأعلاف وخاماتها، إلى جانب استقبال 658 طلبا لتسجيل الأعلاف المحلية والمستوردة.

وفي مجال الأسمدة، جرى فحص 487 شحنة من الأسمدة الواردة، وتسجيل 521 مركب أسمدة، وإصدار 423 شهادة تسجيل، منها 290 شهادة للأسمدة المحلية و133 شهادة للأسمدة المستوردة، بما يعزز الرقابة على تداول المنتجات السمادية والتحقق من جودتها.



وفي إطار متابعة مصانع الأعلاف والتأكد من كفاءة خطوط الإنتاج، نفذت المعامل 188 تجربة تشغيل بإجمالي 494 عينة لخطوط إنتاج جديدة بمصانع الأعلاف، لاستكمال إجراءات التراخيص، فضلا عن تنفيذ 9 لجان تفتيش مفاجئة على 12 مصنعا للأعلاف بعدد من المحافظات، وسحب 55 عينة لإجراء التحاليل اللازمة والتحقق من مطابقتها للمواصفات.