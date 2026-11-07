ناقد رياضي: إظهار الجانب الخاص بحياة حسام حسن الشخصية قرار غير موفق

أكد الناقد الرياضي محمد عصام أن حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، شخصية وطنية ويمتلك خبرات كبيرة وتاريخًا طويلًا في كرة القدم، مشيرًا إلى تقديره لقدراته الفنية ودوره مع المنتخب الوطني.

وقال محمد عصام خلال صباح البلد،إن حسام حسن راجل وطني وشاطر، وله تاريخ طويل، لكنه يرى أنه لم يكن من المناسب أن يظهر الجانب الخاص بحياته الشخصية بهذا الشكل، موضحًا أن قرار عدم إظهار هذه الأمور كان قرارًا صحيحًا، لأن ذلك يؤثر بشكل كبير.

استمرار حسام حسن مع منتخب مصر

وفي سياق متصل، كشف محمد عصام عن آخر تطورات موقف اتحاد الكرة من الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن، مشيرًا إلى أن وجهة نظر استمرار الجهاز الفني انتصرت، وأن المدير الفني سيقود المنتخب خلال مواجهتي مالاوي يومي 13 و17 نوفمبر الجاري.

وأضاف أن إبراهيم حسن، مدير المنتخب، لعب دورًا كبيرًا في احتواء عدد من الأزمات الأخيرة، وإنهاء مشكلات بعيدة عن الإطار الفني، وهو ما لاقى استحسانًا من جانب اتحاد الكرة.

نتائج المنتخب تحسم مستقبل الجهاز الفني

وأوضح الناقد الرياضي أن تحقيق نتائج إيجابية خلال المواجهتين المقبلتين وحصد المكاسب المطلوبة والتأهل إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية، من شأنه أن يفرض حالة من الهدوء والاستقرار داخل المنتخب.

وأشار إلى أن السيناريو الأسوأ يتمثل في تحقيق نتائج عكس المتوقع، وهو ما قد يدفع اتحاد الكرة إلى إجراء تغيير في الجهاز الفني، لافتًا إلى أن البدائل المحتملة تتضمن مدربًا مصريًا موجودًا داخل البلاد، وآخر أجنبيًا لديه معرفة جيدة بالعناصر الأساسية للمنتخب.