نوران جوهر تتأهل إلى نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش

تأهلت نوران جوهر إلى نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش، والتي تقام في فيلادلفيا بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة بين 1 إلى 8 نوفمبر الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 220 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

وحققت نوران جوهر الفوز في نصف النهائي على مواطنتها هانيا الحمامي بنتيجة 3-2، في مباراة استغرقت 107 دقائق، قبل أن تنسحب هانيا الحمامي في الشوط الأخير بسبب الإصابة، وجاءت نتيجة الأشواط: 13-11, 4-11, 21-23, 11-5, 7-3 ret.

بينما هزم علي أبو العينين في بطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش في الدور نصف النهائي، عقب الهزيمة أمام النيوزيلندي بول كول بنتيجة 3-2، وجاءت نتيجة الأشواط: 6-11, 9-11, 11-8, 11-6, 11-3.