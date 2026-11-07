أخي.. كهربا يهنئ خالد سليم بمناسبة عيد ميلاده

شارك محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الأهلي السابق، صورة تجمعه بالفنان خالد سليم وحرص تهنئته بمناسبة عيد ميلاده، عبر حسابه الشخصي على انستجرام.

وكتب كهربا: “عيد ميلاد سعيد أخي”.

وكان قد حرص محمود عبد المنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي السابق، على توجيه رسالة عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام، تحدث خلالها عن القيمة الحقيقية للإنسان.

وكتب كهربا عبر حسابه على انستجرام: “عمر قيمة الإنسان ما كانت في فلوسه ولا شكله ولا عيلته، قيمة الإنسان الوحيدة هي إنسانيته وأدبه ورحمته في التعامل، مفيش أي حاجة بتضيف للإنسان قيمة حقيقية وأثر يبقى بعده إلا إنسانيته ورحمته في التعامل مع الناس”.