عامر العمايرة: 4 أشهر تمنح حسام حسن فرصة لترتيب أوراقه أو اختيار بديل

كشف عامر العمايرة خبير اللوائح الرياضية، عن الفترة المقبلة لمنتخب مصر، عقب انتهاء الأجندة الدولية لشهر نوفمبر الجاري، والمقرر اختتامها يوم 17 نوفمبر 2026.

وكتب عامر العمايرة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن المنتخب الوطني سيكون أمامه فترة تمتد لـ4 أشهر دون معسكرات، حتى 22 مارس 2027.

وأضاف أن هذه الفترة قد تمثل فرصة أمام حسام حسن، المدير الفني للمنتخب، لترتيب أوراقه إذا تمكن من تجاوز الأزمة الحالية، بينما ستكون فرصة لاتحاد الكرة لاختيار مدير فني بديل دون استعجال، حال اتخاذ قرار برحيله.

ويستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن لبدء معسكره المقبل خلال شهر نوفمبر الجاري استعدادًا لمواجهتي مالاوي في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية .

وتنطلق مباراة الذهاب بين مصر و مالاوي، يوم الجمعة 13 نوفمبر، على استاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

بينما تنطلق مباراة الإياب يوم الثلاثاء 17 نوفمبر، على استاد بينجو الدولي، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت مالاوي، والرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.